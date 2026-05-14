熱門搜尋:
漢坦病毒 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-14 05:46
更新：2026-May-14 05:46
PR Newswire

學生自主實踐落地：香港學堂國際學校以學生牽頭的地球日活動與校園義賣重塑環境責任理念

分享：

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 在環境與社會挑戰日趨復雜的當下，將個人價值觀轉化為社區影響力的能力，已成為現代教育至關重要的一環。香港學堂國際學校（Hong Kong Academy，簡稱「HKA」）重點展示其學生倡議委員會(Student Initiative Council)近期取得的成果，該委員會牽頭順利舉辦學校2026年地球日系列活動，並重啟校園義賣活動。

香港學堂國際學校育人之道：賦能學生表達主張

香港學堂國際學校2026年地球日活動大力倡導學生自主理念，推出由學生自主策劃、牽頭開展的「能源浪費排查」(Energy Vampire)等特色活動。這種學生主導的模式，讓教師轉變為引導者角色，使學生能夠自主聚焦自身關注的可持續發展相關問題。

adblk4

學校從三大維度展現學子多元才能：

社區組織者：帶頭開展海灘清理和生物多樣性保護行動。

系統思考者：與hkaEATS合作，分析食品采購與可持續物流。

創意工程師：運用設計思維，將回收物品改造成實用器具。

學校尊重多元視角及觀點，賦能學生以真實、務實的領導力，解決全球各類議題。

有意義的捐贈 踐行循環經濟

香港學堂國際學校校園義賣活動秉持「蜻蜓精神」，吸引300余名訪客參與，籌款總額超2萬港元。學生通過推廣循環經濟模式，讓閒置物品免於進入垃圾填埋場，轉而用於助力全球公益事業。富余書籍送往柬埔寨、菲律賓及本地監獄，助力掃盲教育；紡織衣物則捐贈給Redress，緩解時尚產業廢棄物帶來的問題。

adblk5

夯實未來發展根基

校方代表表示：「我們旨在搭建一方平台，讓學生認識到他們的想法舉足輕重，並為他們踐行創意構想提供支持。通過發起和主導這些項目，學生能夠明白自己的聲音備受重視。守護地球從來不是一日之功，而是一種長久秉持的理念，需要持之以恆的行動與創新思維。」借助這些活動，香港學堂國際學校持續彰顯校園多元人才風采，充分證明當學生被賦予領導權，他們不僅認知世界，更懂得如何為世界貢獻力量。

關於香港學堂國際學校

adblk6

香港學堂國際學校是一所頂尖非營利IB世界學校。學校創辦於2000年，今年迎來建校25周年。學校以高品質、以學生為中心的辦學理念享譽業界，匯聚來自35個以上國家和地區的學子，助力學生成長發展、充分發掘自身潛能。學校坐落於宜居的西貢區，校園屢獲殊榮，專業教師為2至18歲學生提供一貫制教學。作為擁有完整IB三大項目認證的世界學校，香港學堂國際學校開設IB小學(PYP)、中學(MYP)及大學預科(Diploma)課程。所有畢業生均可獲頒香港學堂國際學校文憑與全球公民文憑，升入全球各地知名大學深造，並在世界各地開啟理想職業生涯。

adblk7

更多圖片請點擊此處查看：圖片

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302771578.html

SOURCE 香港學堂

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk8 madblk8

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務