學生自主實踐落地：香港學堂國際學校以學生牽頭的地球日活動與校園義賣重塑環境責任理念

香港2026年5月13日 /美通社/ -- 在環境與社會挑戰日趨復雜的當下，將個人價值觀轉化為社區影響力的能力，已成為現代教育至關重要的一環。香港學堂國際學校（Hong Kong Academy，簡稱「HKA」）重點展示其學生倡議委員會(Student Initiative Council)近期取得的成果，該委員會牽頭順利舉辦學校2026年地球日系列活動，並重啟校園義賣活動。

香港學堂國際學校育人之道：賦能學生表達主張

香港學堂國際學校2026年地球日活動大力倡導學生自主理念，推出由學生自主策劃、牽頭開展的「能源浪費排查」(Energy Vampire)等特色活動。這種學生主導的模式，讓教師轉變為引導者角色，使學生能夠自主聚焦自身關注的可持續發展相關問題。