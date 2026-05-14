能源衝擊引發亞洲市場重新定價 CFD經紀商Mitrade發佈《特朗普經濟學》免費電子書

馬來西亞吉隆坡2026年5月14日 /美通社/ -- 差價合約(CFD)經紀商Mitrade今天發佈了《Decoding Trumponomics: Trading Volatility in 2026》（解讀特朗普經濟學：2026年波動市場交易策略）電子書，梳理了過去一年美國貿易政策與中東衝突如何重塑亞洲主流交易市場。電子書發佈之際，據美國能源信息署4月末數據顯示，亞洲地區天然氣基準價格Japan-Korea Marker LNG較霍爾木茲危機前上漲51%，達到每百萬英熱單位16.02美元。

上述數據公佈僅數日，市場供需緊張局面進一步加劇。據彭博社(Bloomberg) 5月4日報道，因霍爾木茲海峽仍處於關閉狀態，QatarEnergy將LNG長期供貨不可抗力狀態延長至6月中旬，導致亞洲進口商只能依賴現貨定價。標普全球(S&P Global) 5月初公佈的數據顯示，印尼4月製造業採購經理人指數(PMI)降至49.1，陷入收縮區間；投入成本通脹率創四年新高，售價漲幅達2013年以來最高水平。供給端溢價已傳導至亞洲股指與印尼盧比匯率。