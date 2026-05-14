蒙納（Monotype）發佈 Gotham Variable，慶祝 Gotham 字體 25 週年，將經典字體升級為動態設計系統

Gotham Variable 支援字重與字寬的連續調整，擴展語言支援，並採用單一檔案架構，優化現代設計流程

慶祝 Gotham 首次亮相25週年 — 登上2001年1月《GQ》雜誌封面 香港和台北2026年5月14日 /美通社/ -- 全球字體與技術領導品牌蒙納（Monotype Imaging Inc.）今日宣布推出 Gotham® Variable。這是經典字體Gotham的重要升級版本，透過單一高效能字型檔案，提供字重與字寬的連續調整功能。Gotham Variable 已正式於 Monotype Fonts™ 與Monotype Connect™ 上線，將這款現代排版經典進一步轉化為靈活的動態設計系統，滿足當代品牌、產品與數位體驗的設計需求。

Gotham 是全球最具辨識度且廣泛應用的字體之一，在過去 25 年持續影響全球視覺傳播，涵蓋品牌識別、廣告、政治活動與娛樂產業等多元領域。該字體由 Jonathan Hoefler 與 Tobias Frere-Jones 設計，並由 Hoefler & Co. 發行，首次亮相於 2001 年 1 月《GQ》雜誌封面。Gotham Variable 延續其經典精神，為設計帶來更高的靈活性與創作自由。 Gotham Variable 提供字重與字寬的連續調整能力，讓設計師可即時微調字型風格與語氣，無需切換不同字型檔案，同時維持整體視覺一致性。透過整合多個靜態字型為單一精簡檔案，不僅提升效能與載入速度，也簡化跨平台的應用流程。不論是在螢幕顯示、系統介面或多元使用情境中，都能靈活適應，並保有 Gotham 一貫的清晰與自信風格。

曾任 Hoefler & Co. 資深設計師、現任蒙納執行創意總監，同時也是 Gotham Variable 首席設計師的 Sara Soskolne 表示：「Gotham 在過去 25 年建立了高度的信任感，從政治競選、戶外廣告到全球指標品牌識別皆可見其身影。在開發 Gotham Variable 時，我們思考的是：在不失去其經典特質的前提下，它還能進化成什麼樣貌。這次新增了許多前所未見的風格，而讓這些風格看起來依然『屬於 Gotham』，是最具挑戰、也最關鍵的部分。」 除了技術升級，Gotham Variable 亦新增越南文支援，補足拉丁語系中少數尚未完整涵蓋的重要語言。此版本可精準呈現複雜的變音符號、重音與聲調標記，協助品牌更清晰且真實地與更廣泛的全球受眾溝通。

蒙納資深字型設計師 Jordan Bell 表示：「為既有字型家族新增語言支援並不容易。這些新字形的比例與風格必須精準拿捏，才能忠於 Gotham 的設計 DNA。尤其是彎鉤與角形等細節，如何與整體風格一致，是設計上的核心挑戰。」 Gotham Variable 主要特色包括： 透過單一字型檔案，實現字重與字寬的連續調整

擴展語言支援，新增越南文，並強化西里爾字母與保加利亞語支援

新增多種中間風格，包含更細緻的字重層次與全新 Compact 字寬

提升效能、加快載入速度並簡化實作流程

在數位與實體設計環境中的無縫適應能力

此外，Gotham Variable 新增 54 種中間風格，進一步填補字型家族的設計光譜，讓設計表現更加細膩。 Gotham 長期活躍於全球指標性品牌與文化場景中，使用者包括 Netflix、可口可樂、美國郵政總署，以及《Saturday Night Live》等知名平台，也曾用於歐巴馬總統競選的視覺識別系統。 透過 Gotham Variable，這款經典字型從傳統靜態字型家族，進化為可回應多元需求的動態系統，在滿足現代設計彈性的同時，依然保有設計師信賴的獨特風格。 上線資訊

Gotham Variable 已於 Monotype Fonts與Monotype Connect正式上線。品牌團隊、設計師與開發者可取得完整可變字體檔案，並搭配蒙納超過 25 萬款字體的龐大字庫。授權方案可依團隊規模、平台需求與全球市場彈性調整。更多資訊請造訪zh.monotype-asia.com ，或關注蒙納的 Instagram 與 LinkedIn。