從創意到全球保護：卓遠 Accolade IP 發布中小企業專利註冊路線圖 助企業建立可擴展競爭優勢

香港2026年5月14日 /美通社/ -- 在全球創新競爭加速的環境下，如何將創意轉化為受法律保護的資產，已成為中小企業發展的關鍵轉折點。專利不僅是技術保障，更是企業價值、投資能力與國際擴展的重要基石。

國際知識產權服務提供商 卓遠 Accolade IP（NASDAQ: ACCL） 發布最新 〈全球保護路線圖：中小企業專利註冊指南〉，全面解析中小企業如何透過系統化流程，將創新成果轉化為具法律效力與商業價值的專利資產，並在全球市場中建立競爭護城河。

卓遠 Accolade IP 發布專利註冊全球路線圖，系統說明中小企業從創意識別、專利檢索、申請規劃到國際布局與維護的完整流程，強調專業支援與策略性管理的重要性，協助企業將創新成果轉化為可執行的全球知識產權資產。