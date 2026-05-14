BingX 宣布世界冠軍恩佐・費南德茲（Enzo Fernández）出任全球品牌大使，迎戰 2026 FIFA 世界盃

巴拿馬城2026年5月13日 /美通社/ -- BingX，全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，今日正式宣布邀請兩屆世界足球冠軍恩佐・費南德茲（Enzo Fernández）擔任全球品牌大使。此次合作延續 BingX 的全球體育合作策略，繼近期與 Scuderia Ferrari HP 達成合作，以及續約切爾西足球俱樂部（Chelsea FC）後，再次拓展其全球品牌版圖。在 2026 FIFA 世界盃即將到來的重要時刻，此次合作也將使 BingX 有機會在全球最受矚目的足球盛事中，與數十億球迷建立更深層的連結。
作為當代最受矚目的足球新星之一，效力於切爾西足球俱樂部並代表阿根廷國家隊出戰的恩佐・費南德茲，展現了雄心、精準與堅韌的精神。透過此次合作，BingX 希望串聯頂尖運動競技與數位金融所共同追求的精準與高效，鼓勵新世代用戶掌握自己的未來。雙方合作將於 2026 世界盃期間及之後，陸續推出全球品牌活動、數位互動體驗，以及多項以球迷為核心的專屬企劃。
這項宣布象徵 BingX 全球擴張與品牌升級的重要里程碑，進一步鞏固其作為高端且具國際影響力平台的品牌定位。繼 2024 年與切爾西足球俱樂部建立合作關係，以及於 2026 年初展開與 Scuderia Ferrari HP 的多年合作後，恩佐・費南德茲也成為 BingX 首位個人運動員全球品牌大使。從布宜諾斯艾利斯一路登上世界足球巔峰的恩佐，其成長歷程與 BingX 的發展軌跡相互呼應，皆展現出持續成長、堅定決心與全球化雄心。
BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「這項合作是 BingX 深耕拉丁美洲市場的重要一步。恩佐・費南德茲展現了極為罕見的適應力、智慧，以及在壓力下保持掌控的能力。這些特質與 BingX 的核心精神高度契合，也呼應 BingX 協助用戶在加密貨幣、股票、外匯、大宗商品等快速變動的金融市場中，依然能夠自信決策的理念。」
恩佐・費南德茲則表示：「我很榮幸能成為 BingX 的全球品牌大使。對我而言，成功來自那些不被看見的時刻，包括紀律、自信，以及每一個決定背後的堅持。正是這樣的理念吸引我加入 BingX。這是一個以信任與可靠性聞名的平台，我非常期待接下來的合作旅程，以及我們未來共同創造的成果。我們希望一起鼓勵更多人相信自己、掌握人生，並開創屬於自己的道路。」
關於 BingX
BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。
憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品、現貨交易與跟單交易及TradFi等多元領域，BingX 滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。
自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。
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