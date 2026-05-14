BingX 宣布世界冠軍恩佐・費南德茲（Enzo Fernández）出任全球品牌大使，迎戰 2026 FIFA 世界盃

巴拿馬城2026年5月13日 /美通社/ -- BingX，全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，今日正式宣布邀請兩屆世界足球冠軍恩佐・費南德茲（Enzo Fernández）擔任全球品牌大使。此次合作延續 BingX 的全球體育合作策略，繼近期與 Scuderia Ferrari HP 達成合作，以及續約切爾西足球俱樂部（Chelsea FC）後，再次拓展其全球品牌版圖。在 2026 FIFA 世界盃即將到來的重要時刻，此次合作也將使 BingX 有機會在全球最受矚目的足球盛事中，與數十億球迷建立更深層的連結。 作為當代最受矚目的足球新星之一，效力於切爾西足球俱樂部並代表阿根廷國家隊出戰的恩佐・費南德茲，展現了雄心、精準與堅韌的精神。透過此次合作，BingX 希望串聯頂尖運動競技與數位金融所共同追求的精準與高效，鼓勵新世代用戶掌握自己的未來。雙方合作將於 2026 世界盃期間及之後，陸續推出全球品牌活動、數位互動體驗，以及多項以球迷為核心的專屬企劃。

這項宣布象徵 BingX 全球擴張與品牌升級的重要里程碑，進一步鞏固其作為高端且具國際影響力平台的品牌定位。繼 2024 年與切爾西足球俱樂部建立合作關係，以及於 2026 年初展開與 Scuderia Ferrari HP 的多年合作後，恩佐・費南德茲也成為 BingX 首位個人運動員全球品牌大使。從布宜諾斯艾利斯一路登上世界足球巔峰的恩佐，其成長歷程與 BingX 的發展軌跡相互呼應，皆展現出持續成長、堅定決心與全球化雄心。 BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「這項合作是 BingX 深耕拉丁美洲市場的重要一步。恩佐・費南德茲展現了極為罕見的適應力、智慧，以及在壓力下保持掌控的能力。這些特質與 BingX 的核心精神高度契合，也呼應 BingX 協助用戶在加密貨幣、股票、外匯、大宗商品等快速變動的金融市場中，依然能夠自信決策的理念。」