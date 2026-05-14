直擊香港醫療健康論壇：中國創新藥加速價值創造

香港 - 2026年5月14日 - 由香港貿易發展局策動的第六屆「亞洲醫療健康高峰論壇」（ASGH）于2026年5月11日至12日在香港會議展覽中心隆重舉行。本屆論壇由上海實業集團作為戰略合作夥伴，聚焦生物醫藥創新、智慧醫療、跨境協作與產學研融合等核心議題，來自全球的行業領軍人物、頂尖學者及投資機構代表出席大會。



第六屆「亞洲醫療健康高峰論壇」於 5 月 11至12日在香港會議展覽中心舉行，上海實業集團作為戰略合作夥伴。

出海浪潮：中國創新藥加速價值創造



「十五五」開局伊始，中國醫療健康產業戰略定位正在全面躍升。全國兩會政府工作報告首次將生物醫藥列為國家新興支柱產業，與集成電路、航空航天並列；「十五五」規劃《建議》明確「加快建設健康中國」、「支持創新藥和醫療器械發展」，意味着生物醫藥進入國家戰略核心賽道。



產業端的表現更為直觀。國家藥監局數據顯示，2025年中國獲批上市創新藥達76個，同比增長58.3%，國產創新藥在化學藥與生物製品中佔比首次超過進口新藥。2026年第一季，中國創新藥對外授權（BD）交易總額突破600億美元，接近2025年全年的一半。華泰證券研報顯示，2026年以來國產創新藥BD項目數同比增長73%，披露總金額同比增長135%。雙抗、ADC、GLP-1三大熱門賽道成為出海主力。



「亞洲醫療健康高峰論壇」中國創新藥發展趨勢及行業實踐分論壇嘉賓，香港科技大學副校長鄭光廷教授、上實集團首席金融與投資官兼上實資本總裁谷峰、上實資本執行董事兼上實資本（香港）總經理劉大偉等

上實資本執行董事、上實資本（香港）總經理劉大偉受邀參加第六屆亞洲醫療健康高峰論壇並發表演講。他表示，近年來中國醫藥創新競爭力顯著增強，在政策、人才、技術、產業、資本等全要素支持下，具有優勢和韌性的中國醫藥創新生態正在加速形成。上實資本積極發揮「資本引擎」與「產業夥伴」的雙重作用，推動「科技+金融+產業」協同發展，目前已經形成了多幣種、全階段的基金矩陣，並深度參與了多個創新藥械研發與商業化進程。未來，上實資本將持續以滬港聯動、產融結合為關鍵抓手，攜手各界夥伴助力中國創新藥實現高質量突破。



產能釋放：從審批放量到商業兌現



產業端的變化不僅體現在對外授權金額的爆發式增長，同時也體現在審批效率提升與資本市場回暖等多個方面。



2025年，NMPA全年批准新藥上市申請289個，其中首次獲批上市的1類新藥76個、2類改良型新藥88個，主要聚焦腫瘤治療領域。國家藥監局藥品註冊管理司副司長藍恭濤表示，在加快審評的同時始終堅持標準不降低、與國際接軌，這些創新藥在我國率先或同步上市，廣大患者能夠更早獲得全球生物醫藥前沿成果的治療，標誌着中國已在全球生物醫藥創新領域成為重要力量。



在商業化層面，創新藥企的業績正迎來集中兌現期。Wind數據顯示，截至2026年3月底，已有39家創新藥企業發佈2025年業績快報，多家企業歸母淨利潤實現增長，另有5家企業扭虧為盈。投融資層面，2025年中國生物醫藥綜合投融資規模達到946.70億元，資本市場融資回暖趨勢明顯。上實集團首席金融與投資官、上實資本總裁谷峰認為，當前中國企業全球化佈局正呈現加速態勢，特別是在創新藥研發領域，中國企業已形成面向全球提供產品與服務的能力。



科創轉化：香港生物科技基金的運作實踐



如何將尖端科研成果高效推向產業化和臨床應用，是全球醫療健康創新共同的難題。香港科技大學與上實資本共同設立的香港生物科技基金，以此促進產學研合作的模式提供了一個可參照的實踐樣本。



香港科技大學副校長鄭光廷教授在第六屆亞洲醫療健康高峰論壇上，系統闡述了港科大在推動科研成果轉化、構建產學研協同創新體系方面的探索與成效，特別介紹了聯合上實資本共同設立的香港生物科技基金，全力服務支持港科大生物科技初創公司成果轉化。鄭校長高度認可雙方合作，期待雙方持續深化未來合作。他指出，以平台思維打通基礎研究與產業應用壁壘，是加速生命健康領域創新落地的關鍵且可行路徑。



傳統科研成果轉化往往卡在「死亡谷」——缺乏早期資金支持與商業轉化能力，以平台思維構建的產學研協同體系，能夠大幅縮短技術突破到臨床落地的周期。業內專家認為，「醫療健康的未來，屬於那些能真正打通研究、教育與產業邊界的地方」。香港特區政府2026—2027年度財政預算案明確提出成立「國際臨床試驗學院」，持續服務國家生物醫藥技術「引進來、走出去」。香港科技大學與上實資本產學研合作模式，正是呼應香港致力於發展成為國際醫療創新樞紐的整體戰略的一次有力嘗試。



「十五五」開局之年，當頂層戰略設計、產業創新兌現與跨境生態閉環形成合力，亞洲在全球醫療健康創新版圖中的戰略地位正在被重新定義。





