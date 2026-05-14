TrendAI™ 主辦人工智能安全大會

助機構了解人工智能及LLM實務防護與管治

香港 - 2026年5月14日 - 全球網絡資訊保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）旗下企業級人工智能資訊保安領導者 TrendAI™ 將於本年5月29日舉行人工智能安全大會，協助企業了解引進人工智能及LLM時常見的風險與挑戰。



人工智能威脅不再是理論，而是正在發生的真實事故。TrendAI早前訪問全球3,700位中大型企業與資訊科技領導，67% 受訪者曾於存在安全疑慮的情況下，仍被迫批准引進人工智能，其中七份一受訪者更表示他們當時處於「極為嚴重」的安全疑慮。



人工智能已經進入企業日常運作 —— 客服用語言模型、資訊科技利用人工智能進行自動化、開發團隊整合Copilot、Chatbot、API。但現在用的人工智能真的安全嗎？TrendAI™ 人工智能安全大會，專為資訊科技前線人員打造，聚焦機構今天就可能遇到的人工智能資訊保安問題，以及可用的防護方法。學以致用，還可跟專家交流，名額有限，【立即報名參加】。



活動詳情：

日期：2026 年 5 月 29 日（星期五）

時間：下午 2:00 – 5:00

地點：旺角朗豪坊九龍康得思酒店（Cordis Hotel）

語言：廣東話



活動議題包括：

* 企業引進LLM時常見的風險與挑戰

* 人工智能及LLM的實務防護與管治

* 如何向管理層解釋人工智能風險與管控策略



TrendAI深知大家對人工智能疑慮，總動員為大家介紹最新攻擊方法，守護模式，助你發掘語言模型中的幽靈：揭示人工智能漏洞。讓你安心使用人工智能工作，發揮人工智能最大成本效益及生產力。



大會邀得各大實力廠商參加，分別有AWS、Blackpanda、Ricoh、Samsung、Amidas、Expert Systems、HKT、Ingram Micro、ICO Technology、NetCraft Information Technology 及 Synergy Computers and Communications。他們將展出最新的人工智能技術與方案，協助各大小機構保護人工智能作業環境。



報名網站：https://resources.trendmicro.com/HK-AI-Conference.html







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