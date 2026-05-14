WG Education 發佈《2026 德國留學數據白皮書》：揭示香港海外升學市場結構性轉變　赴德人數創五年新高

香港 - 2026年5月14日 - 香港領先的德國升學諮詢機構 WG Education 㯋德學府教育集團 今日正式發佈《2026 德國留學數據白皮書》。報告指出，隨著全球高等教育成本上升及職場對 STEM 人才需求增加，香港學生赴德國升學的人數在過去兩年錄得顯著增長，反映出本地學生升學重心正由傳統的英美澳加，轉向具備「免學費」及「高就業率」優勢的歐洲體系。



香港領先的德國升學權威機構 WG Education（㯋德學府） 今日正式發佈《2026 德國留學數據白皮書》。報告揭示了香港學生赴歐升學的結構性轉變，同時宣佈 WG Education 成功在港引入「德國大學入學考試（Aufnahmeprüfung）」，學生無需遠赴德國即可在港完成考核。配合其在德國當地的實體支援團隊，WG Education 正式轉型為全港首家提供「學術、生活、金融」一站式閉環服務的德國留學機構。





深度戰略合作：涵蓋金融、通訊與生活支援 為了真正實現「落地無憂」，WG Education 在 2026 年進一步擴展其合作版圖，與德國當地大型銀行及電訊供應商 簽署官方合作協議：

金融服務： 學生在港即可預先開立德國限制性帳戶（Blocked Account）。 通訊接軌： 離港前獲發德國官方電話卡，確保抵達後通訊無間斷。 實體落地： WG Education 於德國設立海外辦公室及專屬團隊，提供 24/7 緊急支援。 全方位託管： 提供專業的當地監護人服務及優質寄宿家庭（Host Family）安排，徹底解決家長對低齡留學生的安全顧慮。

為了真正實現「落地無憂」，WG Education 在 2026 年進一步擴展其合作版圖，與簽署官方合作協議： 突破地域限制：全港首個德國入學試考點 白皮書指出，過去香港學生面臨最大的挑戰是必須親身飛往德國參加大學預科（Studienkolleg）入學試，成本高昂且風險大。WG Education 㯋德學府營運總監 岑俊穎先生 (Anson Sham) 宣佈：「我們正式與多間德國院校達成戰略合作，將入學考試移師香港舉行。這不僅降低了學生的心理壓力和經濟負擔，更大幅提升了香港學生的取錄成功率。」



五大核心趨勢：德國成為香港學生首選

根據 WG Education 收集自 2022 至 2026 年超過 1,000 宗諮詢及申請個案，白皮書揭示了以下五大關鍵趨勢：

結構性移轉： 赴德留學人數較 2023 年同期上升 35%。主要原因在於德國公立大學免學費政策，平均每年可為家庭節省逾 30 萬港元開支。 STEM 與工程學科領跑： 超過 60% 的申請者選擇機械工程、人工智能及生物醫學等學科，旨在銜接德國強大的工業體系。德國作為歐洲工業龍頭，其「雙軌制教育」及實習機會成為吸引人才的主因。 年齡層下沉： 申請修讀德國預科（Studienkolleg）的高中生人數增加 20%，反映家長更早開始佈局子女在歐洲的職業發展。 就業導向轉型： 隨著德國更新《技術移民法》，高達 75% 的留學生表達了畢業後留德工作的意願，將留學視為獲取歐洲工作簽證的捷徑。 一站式需求： 超過 80% 的家長表示，具備「當地團隊支援」是選擇德國留學代辦機構的首要條件。 白皮書指出，過去香港學生面臨最大的挑戰是必須親身飛往德國參加大學預科（Studienkolleg）入學試，成本高昂且風險大。WG Education 㯋德學府營運總監 岑俊穎先生 (Anson Sham) 宣佈：「我們正式與多間德國院校達成戰略合作，將入學考試移師香港舉行。這不僅降低了學生的心理壓力和經濟負擔，更大幅提升了香港學生的取錄成功率。」根據 WG Education 收集自 2022 至 2026 年超過 1,000 宗諮詢及申請個案，白皮書揭示了以下五大關鍵趨勢：



WG Education：技術移民政策更新加速人才流向德國 WG Education 㯋德學府教育集團營運總監 岑俊穎先生 Anson Sham 表示：「2026 年是德國留學的轉折點。隨著德國更新《技術移民法》（Skilled Immigration Act），外籍畢業生留德工作的門檻大幅降低。我們觀察到，香港學生不再僅將德國視為學術深造的地點，而是將其視為通往歐洲職業生涯的跳板。」



作為目前香港唯一獲得多間德國校方官方認證的諮詢機構，WG Education 目前已與超過 100 間德國院校建立直接合作聯繫。Anson 補充：「我們的一站式支援系統，確保學生能直接對接校方資源，解決了過去資訊不對稱的痛點。」