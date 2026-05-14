戴德梁行大中華區成功榮膺2026亞太區國際房地產大獎六項冠軍

香港 - 2026年5月14日 — 享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行在「2026亞太區國際房地產大獎」評選中，憑藉令人矚目的卓越表現，再創業界佳績，在大中華區一舉成功榮獲六項冠軍、兩項優秀獎，獲獎成就領跑行業，充分彰顯了戴德梁行強大的市場影響力，領先行業的綜合實力，以及對客戶和業界所作出的傑出貢獻 。







冠軍： 中國最佳房地產代理/諮詢公司

中國最佳房地產代理/諮詢公司 冠軍： 中國最佳房地產租賃/代理公司

中國最佳房地產租賃/代理公司 冠軍： 中國最佳房地產行銷顧問公司——資本市場團隊，環滬高標物料及產業園資產包項目

中國最佳房地產行銷顧問公司——資本市場團隊，環滬高標物料及產業園資產包項目 冠軍： 中國最佳房地產創新行銷公司——專案及企業服務團隊，深圳中糧前海創新中心

中國最佳房地產創新行銷公司——專案及企業服務團隊，深圳中糧前海創新中心 冠軍： 中國香港最佳房地產行銷顧問公司——資本市場團隊，港島壹號中心項目

中國香港最佳房地產行銷顧問公司——資本市場團隊，港島壹號中心項目 冠軍： 中國最佳地產人（北京） 鄧姍姍

中國最佳地產人（北京） 鄧姍姍 優秀獎： 中國傑出房地產創新行銷公司——專案及企業服務團隊，上海新岸商業中心

中國傑出房地產創新行銷公司——專案及企業服務團隊，上海新岸商業中心 優秀獎：中國傑出地產人（上海）賀超

戴德梁行在大中華區設有23家辦公室，擁有強大的資源網路、專業的洞察力和傑出的代理/諮詢服務能力，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、專案管理服務、資本市場、專案及企業服務、產業地產、商業地產等，通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。我非常高興大中華區團隊再度憑藉卓越表現，在亞太區國際房地產大獎中榮獲多項權威認可。這些重磅榮譽充分彰顯了戴德梁行在大中華區的綜合實力，以及在業界的領先地位。」港島壹號中心以70億港元刷新近五年香港最大金額寫字樓成交紀錄，不僅為香港發展注入強勁活力，更是戴德梁行以專業顧問力量啟動市場價值、引領跨境投資趨勢的重要實踐，進一步鞏固了其作為跨境橋樑的領先地位。環滬高標物流及產業園資產包項目，是戴德梁行大中華區資本市場部歷時三年協同攻堅之作，其不僅是交易本身的圓滿落地，更是"產業+資本"聯動邏輯的標杆實踐，充分彰顯了團隊在複雜市場環境下的卓越綜合實力，極具行業參考價值。：「資本市場部憑藉多個標杆專案榮獲亞太區國際房地產大獎至高榮譽，我們深感榮幸。這不僅表明了優質資產持續獲得資本青睞，更印證了團隊跨地域、跨資產類別及全週期服務的專業能力。未來，我們將依託跨境資源整合與專業研判，助力構建更高效、更具韌性的大中華區不動產投資生態。」深圳中糧前海創新中心，由世界五百強中糧集團與英國險資英傑華集團攜手打造，戴德梁行負責資產管理運營，榮獲LEED、WELL雙金級認證，成就世界級大灣區金融總部新地標。上海新岸商業中心是由香港恒基兆業地產集團與上海地產集團攜手打造的全新標杆項目，憑藉戴德梁行的專業招商服務，助力專案全面升級，重塑濱水商業新地標。鄧姍姍作為戴德梁行北區項目與企業服務部主管，引領團隊深耕本地市場，持續為客戶創造超預期價值，憑藉出色的領導力、綜合的專業能力和國際視野，贏得客戶及行業的高度認可。：「祝賀團隊在含金量極高的國際大獎評選中榮獲重磅榮譽！未來我們將繼續憑藉全球化資源與專業平台，不斷創新服務模式，為客戶創造長期穩定價值。」賀超作為戴德梁行中國區產業租賃及交易負責人及華東區產業地產部主管，帶領團隊應對複雜產業地產挑戰，憑藉扎實專業能力與突出業績表現，榮獲"2025年戴德梁行亞太區複雜交易大獎"等重磅獎項。儘管中國的工業和物流地產行業仍然面臨挑戰，我們團隊在2025年取得了優異的業績，並榮獲亞太區國際房地產大獎的權威認可。未來我們將持續依託本土深耕積澱與全球專業視野，為客戶提供高品質解決方案，推動行業穩健發展。」亞太區國際房地產大獎」創立於1993年，是全球國際房地產大獎的重要組成部分，旨在對物業和房地產行業各個領域運營的公司取得的最高成就進行褒獎。該獎項由80多位行業專家組成的獨立評審團評選，涵蓋設計、品質、服務、創新、原創性和可持續發展等。