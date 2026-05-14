PhotonPay光子易攜手萬事達卡完成首筆智能體支付交易

香港2026年5月14日 /美通社/ -- 全球支付基建 PhotonPay光子易近日宣布，聯合萬事達卡在香港成功落地公司首筆基於真實場景的智能體支付交易。這標誌著支付行業正加速邁入「意圖驅動」的新階段，AI 智能體從「資訊助手」進化為具備金融執行能力的「獨立經濟實體」。 本次測試中，AI 智能體透過全球出行服務平台 hoppa，自主識別複雜出行需求並精準匹配行程，完成了從南岸奧華酒店前往香港海洋公園的行程預訂及支付流程。整個過程由 PhotonPay光子易的可編程金融基礎設施提供底層支撐，依託其即時結算與原生 API 編排能力，確保金融指令的高效響應。

萬事達卡依託 Mastercard Agent Pay，為 AI 智能體發起的交易提供身份驗證與安全保障機制。交易過程中的用戶授權、身份校驗與數據保護均得到有效落實，為智能體支付在合規與安全層面的應用奠定基礎。 PhotonPay全球金融機構業務負責人 Gabriel 表示：「這次成功實踐是 AI 智能體支付邁向商業化應用的重要一步。透過與萬事達卡等合作夥伴的緊密協作，我們正打通從智能決策到支付執行的關鍵環節，使智能體能在保障安全與合規的前提下參與完成真實交易，並持續提升支付效率與體驗。」

面向未來，PhotonPay光子易將持續加大在 AI 智能體支付基礎設施方面的投入，重點推動系統能力與全球支付網絡的深度融合。透過整合即時結算能力、流動性調度以及 API 驅動的執行架構，PhotonPay光子易將賦能 AI 智能體在不同業務場景下實現更高效的交易路徑選擇與資金流轉。 同時，PhotonPay光子易亦將持續深化與萬事達卡等全球領先支付網絡的合作，共同探索適用於智能體交易的標準體系與信任框架，推動新技術能力與成熟金融體系之間的協同發展。在保障安全與合規的前提下，構建面向未來的金融操作系統，為智能化、自動化的商業環境提供堅實支撐。

隨著 AI 從「輔助決策」邁向「參與執行」，支付體系正迎來關鍵演進。PhotonPay光子易將持續完善其全球支付基建能力，為企業在不斷變化的商業環境中提供更靈活、高效的資金管理與支付解決方案。 關於 PhotonPay PhotonPay光子易是新一代全球金融操作系統，透過技術打破金融邊界，為全球企業建立穩定、高效、透明的數字化價值網絡。 作為全球 200,000 家企業信賴的金融科技平台，PhotonPay光子易憑藉覆蓋全球的運營網絡、主要國家及地區的支付牌照與深厚的合規資質，構建了涵蓋收款、分發、匯兌、發卡等多元化產品矩陣。