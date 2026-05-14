華為Tech4Nature墨西哥美洲豹保護項目榮獲 GSMA GLOMO拉美社會影響力獎

墨西哥城2026年5月14日 /美通社/ -- 昨日，華為及合作夥伴聯合開展的Tech4Nature墨西哥美洲豹保護項目在GSMA M360拉美大會上榮獲「GLOMO拉美社會影響力獎」，以表彰該項目通過數字技術保護美洲豹，為環境保護做出的傑出貢獻。 在世界自然保護聯盟（IUCN）與華為 TECH4ALL 數字包容倡議共同發起的 Tech4Nature 全球合作框架下，墨西哥項目在尤卡坦州奇拉姆保護區利用數字技術監測並保護當地標誌性的瀕危物種美洲豹及其棲息地。 「這一榮譽體現了數字技術在服務人類與保護地球時所發揮的價值。」華為墨西哥傳播與公共關係總監 Samira Herrera 表示，「Tech4Nature墨西哥項目展示了跨界合作如何對當地社區和生物多樣性保護產生切實而積極的影響。」

Tech4Nature墨西哥項目於2022年啟動，目前已進入第二階段。合作夥伴包括IUCN、華為、尤卡坦州政府、C-Minds、尤卡坦理工大學以及奇拉姆當地社區。項目內容包括基於人工智能的物種檢測與個體識別、社區主導的監測與管理，以及政府、學術界、社會組織和私營部門的跨界協作。 C-Minds AI促進氣候行動項目協調員 Regina Cervera 表示：「Tech4Nature墨西哥項目證明了技術的價值——將數據轉化為協同行動和公共政策，從而保護自然。通過以社區為核心的多方合作，我們將人工智能等工具應用於生態系統保護，以實現經濟和未來的可持續發展。」

自項目啟動以來，保護區內布設的26台紅外相機和60個聲學監測設備已識別到147個物種，其中包括40個瀕危物種。最關鍵的是，該系統已在保護區識別16只美洲豹個體。這為理解美洲豹的行為習性、遷徙路徑提供了關鍵數據，對制定有效的保護措施、維持保護區生態平衡至關重要。 華為雲解決方案被用於處理和分析野外採集的數據。系統不僅記錄了美洲豹的視頻影像，還捕獲並自動分析了超過10萬張照片和60萬條音頻，極大強化了對當地動物種群及其棲息地的監測和保護。這些基於數據的洞察不僅提升了對生態系統的理解，還助力更高效的保護行動決策，並影響相關公共政策的制定。迄今，保護區面積已從6.9萬公頃擴大到10.4萬公頃。

人工智能、雲存儲及數據分析等技術，幫助Tech4Nature墨西哥項目構建了一個技術創新與社區參與深度融合的、可持續的科學保護模式；華為的無線傳輸技術也在Tech4Nature全球項目中助力生態數據傳輸。這與2026 GSMA M360 拉美的主題交相呼應。大會於5月13日至14日舉行，匯聚了來自科技行業、運營商、政府及相關行業的地區和全球領袖，共同探討如何利用技術力量創造更美好的未來。GLOMO 拉美獎項旨在表彰拉美地區重新定義技術、聯接和社會進步的變革者。Tech4Nature墨西哥項目的獲獎，體現了大會對其創新性以及為拉丁美洲創造社會與環境價值的認可。