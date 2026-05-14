範式連續八年蟬聯 IDC中國機器學習平台市占率第一

香港 - 2026年5月14日 – IDC 今日發佈《中國 AI 軟體市場半年度追蹤，2025H2》報告。報告顯示，範式智能技術集團股份有限公司（股票代號：6682.HK，簡稱「範式」）以 30.4% 的市場位佔有率，連續八年穩居中國機器學習平台軟件私有化市場第一，進一步鞏固了其在行業的領導地位。



範式創始人戴文淵博士表示：「範式連續八年蟬聯 IDC 中國機器學習平台私有化市場第一，是客戶與市場對範式的技術、產品成熟度和大規模落地能力的充分認可。這份成績凝聚了我們八年持續的技術積累與創新實踐。未來，我們將持續深化國產算力適配生態建設，通過標準化、全棧的AI產品與解決方案，助更多企業實現AI規模化落地。」



範式2016 年推出先知平台AIOS以來，憑藉AutoML 等核心技術，大幅降低 AI 應用開發門檻，助力金融、零售、製造等千行百業快速構建高性能、高效率的 AI 模型，顯著提升業務效率，為長期市場領先奠定了堅實技術基礎。近日，範式推出PhanthyModel，將機器學習模型構建能力進一步提升。該AI智能建模工具只需用戶描述問題，即可自動完成資料分析、模型構建及結果反覆運算，早期測試中將一般需時5 至6小時的工作縮短至約10分鐘，並能持續透過專家的意見進行自我進化。



進入生成式 AI 時代，範式繼續擴大技術優勢。通過標準化AI開發平台，實現了從模型開發到部署的全流程閉環，顯著提升企業AI規模化落地效率。2025 年 12 月，範式完成戰略升級，明確提出了 「AI Agent+世界模型」技術路徑，為行業智能化轉型提供更具適配性和決策智能的解決方案。



在產業生態層面，範式持續打通國產算力、大模型與企業場景的協同鏈路。通過信創模盒ModelHub XC，範式解決模型與國產晶片之間的適配難題，目前適配認證模型數量已突破7萬，説明更多模型在華為升騰、寒武紀、天數智芯、昆侖芯、沐曦、海光、壁仞、曦望、瀚博半導體等國產算力平台上更快部署，進一步完善國產AI生態。



據 IDC 預測，2026 年中國 AI 軟件私有化市場將保持強勁增長。隨著大模型私有化成本下降與工具鏈成熟，中型企業市場將成為重要增量戰場，行業競爭焦點已轉向 「行業 Know-how 向規模化產品力的轉化能力」。依託長期技術沉澱、行業深耕與生態佈局優勢，範式將會繼續引領中國機器學習平台軟件私有化市場的發展。





