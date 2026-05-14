現代牧業首獲《Extel》年度「最受尊崇企業」

獎項 管理人員 排名 企業獎項 最受尊崇企業 最佳公司董事會 綜合、賣方第二名 最佳投資者關係項目 綜合、賣方第二名 最佳環境、社會和治理（ESG） 綜合、賣方第二名 個人獎項 最佳首席執行官 孫玉剛先生 綜合、賣方第二名 最佳首席財務官 朱曉輝先生 綜合、賣方第二名、買方第三名 最佳投資者關係專業人員 羅碧暉女士 綜合、賣方第二名、買方第三名

作為全球資本市場備受矚目的權威評選之一，《Extel》歷經多年積澱，已成為衡量上市公司治理與投資者關係質量的國際標尺。該評選聚焦董事會效能、投資者關係、ESG實踐及管理層領導力等維度，通過全球頂級投資機構與券商分析師的獨立投票，形成對企業綜合實力的系統性研判。本次調查共有來自1,249家投票機構的5,581名投資者、投資組合經理和分析師參與，共提名了23個行業中的2,520家企業和2,728名個人。

根據《Extel》評選規則，要獲得「最受尊崇企業」稱號，企業必須在綜合、買方及賣方排名的六個類別中累計獲得15分或以上的加權分數。現代牧業本次以優異表現成功達標，首次躋身這一榮譽行列，進一步印證了公司在資本市場各項核心評價指標上的全面實力。在投資者溝通層面，現代牧業投資者關係團隊持續優化溝通機制，通過業績發佈會、反向路演、投資者調研及策略會交流等多元渠道，主動搭建與資本市場的對話平台，及時回應投資者關切，不斷提升信息披露的質量與透明度。與此同時，團隊積極收集市場反饋，推動公司經營管理層面的持續改進，在降本增效、數智化轉型等方面形成良性互動，有效增強投資者對長期價值的認同。目前，公司已獲得近20家券商的正面評級覆蓋，充分反映市場對其未來發展的信心。