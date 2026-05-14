IBM Bob 正式發布：協助企業由 AI 輔助編程邁向可投入生產的成熟軟件

- 現有超過 80,000 名 IBM 員工正在使用 IBM Bob；整體生產力平均提升 45%；
- 配備多模型編排功能，可按準確度、效能及成本，自動將各項任務分派至最合適的AI模型；
- 超越單純代碼生成，實現軟件開發全生命週期的工作流程自動化；
- 管治、合規及安全管控全面貫穿每個流程環節。
香港2026年5月14日 /美通社/ -- IBM（紐約證券交易所代碼：IBM）近日宣布，於全球正式推出 IBM Bob——專為企業團隊打造、以AI為先的開發協作平台。Bob 不只協助開發人員快速編寫代碼，更可覆蓋由規劃、編碼、測試、部署以至系統現代化改造的完整軟件開發生命週期（SDLC），同時提供企業級所需的管治與安全管控。
AI 正急速改變軟件的開發模式。但對大多數企業而言，在這股轉變浪潮中，仍需面對數十年累積的複雜挑戰：舊有系統、混合架構環境、嚴謹合規要求，以及系統出錯所帶來的龐大成本代價。若缺乏必要的安全防護機制，AI 帶來的開發速度只會放大風險，而非創造價值。
IBM Bob 的推出，正是為了填補這道落差。平台建基於完善的架構化框架，將 Bob 融入開發流程內各個角色環節，包括角色導向模式、強制性規範、可重用作業手冊、工具呼叫功能，以及以人為本的「human-in-the-loop」管治模式。這些設計讓團隊既能保持敏捷開發，同時全程掌握管控主導權。
Bob 核心功能亮點
- 以AI為先的SDLC流程編排：業界估計，相當大部分開發工作分散於不同工具、崗位及生命週期階段，不僅拖慢交付進度，亦衍生額外風險。Bob 將AI智能體嵌入整個軟件開發生命週期——由需求發掘、方案規劃、系統設計、程式編寫、測試、部署以至營運維護，統籌專屬角色智能體、可重用技能模組及受管治的自動化工作流程。
- 智能系統現代化：據 Synchrony Systems 估算，企業 60% 至 80% 的研發預算均投放於 IT 系統現代化項目，而這類工作往往需耗時數星期甚至數月[1]。Bob 可統籌橫跨代碼、測試、文件及流程管道的專家級智能體，一站式執行完整現代化任務。
案例：雲端方案及顧問服務公司 Blue Pearl 借助 Bob，將 Java 版本升級工期由原本 30 天縮短至 3 天，節省超過 160 個工程工時[2]。
- 預設內建安全管控：AI 一方面加速軟件開發，同時亦改變資安格局、帶來全新風險。Bob 於開發流程內直接內建多項機制：提示詞標準化、敏感數據掃描、即時政策執行及 AI 紅隊滲透測試——並非事後補救，而是平台預設的基礎功能。
- 可審計追蹤能力：AI 生成的代碼若未經充分審核便投入生產環境，容易造成合規漏洞。Bob 專屬指令行介面（BobShell）可即時建立自動文件化智能體運作流程，確保每項操作由頭至尾均可溯源追蹤。
- 多模型智能編排：Bob 會按準確度、運算效能及成本，動態將任務分派至合適模型，包括業界頂尖前沿模型（如 Anthropic Claude、Mistral 開源模型、IBM Granite），以及針對代碼推理、資安檢測、後續編輯預測作微調的專屬模型。簡單程式自動補全交由輕量級模型處理，複雜難題則調配高階模型，兼顧成果品質與成本效益。
- 高透明度及開發人員管控：Bob 設有彈性審批機制，開發人員可按工作流程自定檢查節點，選擇人手審批或按任務類型自動審批，確保開發人員全程主導整個流程。
IBM 軟件高級副總裁 Dinesh Nirmal 表示：「各行各業企業都爭相加快系統現代化步伐。但缺乏管控與透明度的速度，只會成為負擔。IBM Bob 讓企業能夠以 AI 級別的速度推進發展，同時兼顧業務所需的管治與安全標準。Bob 由 IBM 內部開發團隊打造，惠及全球數以百萬開發從業員，有望成為企業落地 AI、實踐 AI 優先營運模式的重要基石。」
突破企業AI落地樽頸：著重管理成果、而非局限模型本身
企業推行 AI 應用的真正難題，不在於選用哪個模型，而在於能否維持成果一致性。隨著 AI 應用日趨成熟，挑戰已由「揀選模型」，轉變為在模型快速迭代的環境下，持續穩定取得最佳成果，避免模型選擇成為開發團隊的額外負擔。
Bob 的核心優勢在於自動化能力。平台可自動調配頂尖大型語言模型、開源模型、IBM Granite 小型語言模型及其他按需微調模型，按準確度、延遲表現及成本，為每項任務匹配最合適模型，全面覆蓋軟件開發生命週期由規劃、編碼、測試至驗證的所有環節。配合定價透明度及使用量可視化功能，企業可將 AI 投入與實際業務成果掛鈎，不再停留在實驗階段。
IBM 軟件自動化及 AI 業務總經理 Neel Sundaresan 表示：「開發人員需要一套能夠理解完整工作場境、並主動對應執行的系統，這正是我們研發 Bob 的初衷。作為 AI 智能體平台，Bob 將『AI 協作伙伴』的能力，真正融入軟件開發生命週期各個角色——由制訂設計方案的軟件架構師，到負責代碼上線前檢測的安全工程師。我們打造 Bob 的理念很簡單：單靠模型能力並不足夠，如何靈活部署、建立業務場境、引入工程師把關，才是 AI 能否創造實質業務價值的關鍵。Bob 旨在協助開發人員自動化處理繁瑣重複工序，同時強化處理複雜專案的能力。」
IBM 內部大規模實證成效
Bob 於 2025 年 6 月在 IBM 內部展開測試，初期僅有 100 名開發人員參與。時至今日，全球已有超過 80,000 名 IBM 員工日常使用 Bob。據用戶回饋，系統現代化、資安優化及全新開發專案等場景，整體生產力平均提升 45%。部分特定任務的成效更為顯著：
- IBM Instana 團隊開發人員表示，個別工作任務平均耗時減少 70%，相當於每星期節省 10 小時工時；
- IBM Maximo 開發團隊測試 Bob 於各類代碼生成及重構任務的表現，包括以往需耗時數天的代碼更新工作；現透過 Bob 可於數小時內完成，估計節省 69% 開發時間。
企業客戶真實業務效益
安永（Ernst & Young）正採用 IBM Bob 自動化處理代碼重構、測試案例生成及文件編製等工作，加快其全球稅務平台的現代化進程。
安永稅務平台主管兼首席產品官 Christopher Aiken 表示：「企業級平台開發，不只是追求速度，更要深入理解深層業務邏輯、維持架構標準，並以負責任的步伐推動系統版本迭代。借助 IBM Bob，安永團隊可透過 AI 拆解複雜業務邏輯，簡化系統變更的落地流程，為大規模數碼轉型奠定穩固基礎。」
Blue Pearl 利用 Bob 加快旗下 BlueApp 平台交付進度：以往需耗時數星期的工程，縮短至 3 天完成，上線後達零故障運作，同時透過自動化代碼重構節省超過 160 小時工時。
Blue Pearl 集團行政總裁 Saireshan Govender 表示：「透過與 IBM 及 Bob 合作，我們已成功為客戶帶來可量化的商業價值。」
APIS IT 運用 Bob 為承載數十年技術負債的關鍵業務系統進行現代化改造，涵蓋大型主機及 .NET 環境。Bob 將系統架構分析及文件編製效率提升 10 倍，舊有 JCL/PL/I 系統歸檔準確度達 100%，並將複雜 .NET 服務遷移工期由數星期縮減至數小時。
APIS IT 解決方案架構師 Veran Pokornić 表示：「以往需花數星期完成的複雜 .NET 服務遷移，Bob 僅需數小時便可完成。」
IBM Bob的SaaS版本已正式發布，本地部署版本將於今年稍後推出。如欲查詢更多詳情，可瀏覽：bob.ibm.com
IBM Bob 標誌著 IBM 代碼助手的持續升級演進，憑藉端對端交付模式，將帶動軟件開發生命週期的生產力、系統現代化及團隊協作迎來跨越式增長。IBM 會繼續全面支援現有 WCA（watsonx Code Assistant）客戶，並提供清晰的遷移過渡方案。
其他參考資料：
Shifting from AI-assisted coding to AI-assisted delivery with IBM Bob
Introducing the IBM Bob Premium Package for Z
關於IBM
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[1] https://sync-sys.com/your-it-budget-is-80-maintenance/#:~:text=Your%20IT%20budget%20is%2080,generative%20AI%2C%20drive%20competitive%20advantages.
[2] https://www.ibm.com/case-studies/blue-pearl-bob
SOURCE IBM Hong Kong