國際票務新勢力Veritickets入駐天貓國際，首次將海外演出及賽事門票帶上618

新加坡 - 2026年5月14日 – 今年618，可以在天貓國際上買海外熱門演出及體育賽事門票了。近日，國際票務平台Veritickets受邀入駐天貓，首次將海外演出及體育賽事門票這一品類帶入天貓國際，開創了中國進口電商平台的先例，成為填補市場空白的「進口特色品牌」。



Veritickets在天貓國際的旗艦店截圖

據了解，Veritickets專注於演唱會、體育賽事、音樂節等現場票務，業務覆蓋港澳台、東南亞、日韓、歐美等範圍的全球線下娛樂活動，致力於為全球觀演人群提供安全、透明的跨境票務體驗。除了入駐天貓國際，Veritickets也已進駐Alipay+平台，為廣大用戶提供服務。



今年，世界盃、歐冠、英超等頂級體育賽事密集舉行，疊加亞太地區演唱會市場的全面復蘇，中國消費者出境觀演需求持續釋放。天貓618期間，Veritickets將上線世界盃104場全部賽事門票，以及周杰倫、孫燕姿、五月天等華語歌手全球演出門票；Veritickets還覆蓋KPOP亞洲巡演場次，可以幫助粉絲鎖定EXO、BTS（防彈少年團）、i-dle等韓流團體演出門票席位。



Veritickets負責人表示，以往國內用戶購買海外演出及賽事門票，存在中文界面不友好、支付渠道不暢等問題，還會擔心不出票、買到假票等情況。針對消費者在購票過程中面臨的「難搶、難找、難判斷、支付不便」等核心痛點，Veritickets支持多語言及多幣種，讓跨境購票更加便捷；支付環節上，Veritickets不僅支持Visa、MasterCard、JCB等主流信用卡，還與Alipay合作提供交易資金安全保障。



此外，Veritickets建立了安全交易與保障機制，承諾「真票保障、100%入場保障」，嚴格執行「無票最高退一賠一」的消費者保障政策；Veritickets還承諾「現票最快12小時出票」，大幅縮短觀眾購票等待時間，讓觀眾更快拿到門票、安心規劃出行；依託智能推薦系統，Veritickets還能根據用戶偏好推薦相關演出與活動，進一步優化購票體驗。



「通過技術與資源整合，Veritickets為用戶提供了更高效、更可靠的購票解決方案。平台通過多渠道票源整合，匯集官方與可信票務資源，有效降低了用戶跨平台搜索成本，同時實現即時庫存與價格展示，確保票務信息透明，做到所見即所得。」Veritickets負責人說。



通過平台擔保策略有效規範市場秩序，Veritickets「安全、透明」的服務理念已獲得廣大消費者高度認可。目前，Veritickets正積極招募符合國際資質的票務代理商，要求其具備正規運營執照、良好信用記錄及專業服務能力。Veritickets負責人強調，所有票代均需遵守嚴格服務標準，包括實時票務更新、交易即時驗證及24小時客服支持，以確保全球觀眾獲得統一的觀演體驗。





