洛克威爾自動化推出全新馬達控制與電源連線能力，擴展 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案應用

本次擴充新增輔助電源分接器，並將 EtherNet/IP 連線能力延伸至更多馬達控制元件，包括 140ME 馬達保護開關，以及透過 100-E 接觸器通訊模組連接的 E100 電子過載繼電器。上述強化可協助製造商打造更智慧、可聯網的控制盤，同時提升診斷能力與整體系統透明度。 洛克威爾自動化產品經理 Kelly Passineau 表示：「EtherNet/IP In-cabinet 解決方案持續改變客戶設計與部署控制盤的方式。隨著新增輔助電源分接器並支援更多盤內元件連接，我們提供客戶更多方法縮短安裝時間、強化診斷能力，並透過降低系統複雜度，打造更智慧、以資料驅動的系統。」

新版本主要優勢包括： 輔助電源分接器 ：在盤內裝置數量增加時，仍可協助維持穩定效能，降低對大功率電源供應器或額外中介繼電器的需求，並支援可擴充的馬達控制架構。

：在盤內裝置數量增加時，仍可協助維持穩定效能，降低對大功率電源供應器或額外中介繼電器的需求，並支援可擴充的馬達控制架構。 擴展的智慧馬達控制能力 ：透過 100-E 接觸器通訊模組，將 EtherNet/IP 通訊延伸至 140ME 馬達保護開關與 E100 電子過載繼電器。

：透過 100-E 接觸器通訊模組，將 EtherNet/IP 通訊延伸至 140ME 馬達保護開關與 E100 電子過載繼電器。 更快速的安裝 ：部分案例顯示，在依建議標準導入的情況下，EtherNet/IP In-cabinet 解決方案相較傳統硬接線方式，配線時間最多可縮短 80%。

：部分案例顯示，在依建議標準導入的情況下，EtherNet/IP In-cabinet 解決方案相較傳統硬接線方式，配線時間最多可縮短 80%。 最佳化盤內空間 ：精巧元件設計可在相同安裝空間中容納更多裝置，有助於縮減整體控制盤尺寸。

：精巧元件設計可在相同安裝空間中容納更多裝置，有助於縮減整體控制盤尺寸。 改善資料存取 ：裝置間即時通訊可提升生產力，協助做出更明智的決策。透過擴展更多元件的連線能力，使用者可取得更完整的資料與更具價值的分析洞見。

：裝置間即時通訊可提升生產力，協助做出更明智的決策。透過擴展更多元件的連線能力，使用者可取得更完整的資料與更具價值的分析洞見。 可擴充性：無需重新設計或大幅調整基礎架構，即可更彈性因應未來網路需求。

洛克威爾自動化產品組合與業務主管 Jimmy Alvarez 表示：「EtherNet/IP In-cabinet 解決方案不只是一項產品，更是一套能與客戶系統共同演進的解決方案組合。此次更新是我們產品藍圖的重要一步，涵蓋對更多盤內元件的支援、更深入的資料存取，以及更豐富的診斷功能，協助客戶隨時間提升系統透明度與效能。面對營運需求變化，該解決方案可依規模彈性擴展，為更智慧、可聯網的機櫃內架構提供長期且具延展性的規劃。」 更多資訊請參考洛克威爾自動化官方網站，深入了解 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案。

最新版本的 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案有哪些新功能？

本次更新新增輔助電源分接器，並擴大與其他馬達控制與保護裝置的連線能力，包括 140ME 馬達保護開關與 E100 電子過載繼電器。 這項解決方案適用對象為何？

此解決方案專為希望改善工業網路、簡化盤內配線，並在控制盤內連接更多裝置時仍能更快速診斷問題的盤廠、製造業者與原始設備製造商（OEM）而設計。 這項解決方案如何協助製造商？

EtherNet/IP In-cabinet 解決方案可降低配線時間與系統複雜度、提升即時資料存取，並讓製造商無需大幅重新設計即可逐步擴充系統。