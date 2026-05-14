靄華押業發盈喜 料2026財年純利急增最多五成

香港 - 2026年5月14日 - 靄華押業信貸控股有限公司（「靄華」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」；股份代號：1319.HK）公佈，根據董事會經參考本集團截至2026年2月28日止全年（「年度」）之未經審核綜合管理賬目後作出之初步評估，預期截至2026年2月28日止年度股東應佔預測溢利將會較截至2025年2月28日止年度錄得介乎30%至50%的增長。該預期溢利增長主要由於年度應收貸款的預期信貸虧損撥備大幅減少所致。



本公司正落實本集團年度業績。上述資料僅為據董事會從本集團之未經審計的綜合管理賬目及本公司目前可獲得的資料所進行之初步評估及審閱所得，該等資料尚未經本公司核數師或審計委員會審閱或審計，因此可能有所變動。本集團年度之初步業績預期將於2026年5月27日公佈，其內容可能與本公告所述資料有所不同。本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時預請審慎行事。



