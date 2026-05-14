Pinegrove Credit Partners 與 Temasek 宣佈建立策略夥伴關係，透過創投債務推動創新

三藩市2026年5月14日 /美通社/ -- Pinegrove Credit Partners 獲 Brookfield 及 HRTG Partners 鼎力支持，與 Temasek 宣佈建立以創投債務為核心的策略夥伴關係。 此夥伴關係將集中支持創新經濟內成長階段公司的創投債務融資。 是次合作融匯 Temasek 與 Pinegrove 所長，為成長中的科技及生命科學企業，帶來盡量減少股權稀釋的靈活融資方案。 Pinegrove Credit Partners 是 Pinegrove 旗下的創投債務及私人信貸業務。 Temasek 與 Pinegrove 建立夥伴關係，反映雙方都認為創投債務在資助下輪創新浪潮中，正擔當日漸關鍵的角色。 隨著資本市場演變，股權融資漸趨審慎，創投債務在支持優質公司擴展規模，同時保留所有權及維持資產負債表靈活性方面，變得越來越重要。

Pinegrove Credit Partners 為獲得創投支持的公司提供抵押貸款，重點關注引領創新的領域，包括人工智能 (AI) 及運算基礎設施、國防、航天、能源與機械人技術，以及企業軟件、醫療保健及生命科學領域。 Pinegrove 與 Silicon Valley Bank (SVB) 保持長久合作關係，SVB 為 First Citizens Bank 旗下部門，亦是創業銀行界中極為穩健的機構之一。 Pinegrove 自 2012 年開始便與 SVB 的創業貸款平台合作，並在 2024 年 12 月正式建立策略貸款關係。 歷經多個創業及信貸週期，Pinegrove Credit Partners 旗下的基金自 2012 年成立至今，已透過約 580 筆貸款，向超過 450 間成長階段公司投放了逾 45 億美元。 從 2025 年 3 月起，現有基金平台已就 37 筆貸款完成或簽署條款清單，承諾出資總額接近 7 億美元。

Pinegrove Credit Partners 管理合夥人兼負責人 Jim Ellison 表示：「Pinegrove 的平台建於創新生態系統內的深厚人脈網絡之上，包括與銀行合作夥伴、贊助商及企業領導團隊的長期合作關係。 這一定位有助提升我們在交易來源方面的差異化優勢，也令我們在資本投放時有較高的挑選標準。」 關於 Pinegrove Credit Partners

Pinegrove Credit Partners 是 Pinegrove Venture Partners (「Pinegrove」) 旗下的創投債務與私人信貸業務分支。 Pinegrove 獲得 Brookfield 及 HRTG Partners 支持，管理資產規模超過 120 億美元，是橫跨創新經濟領域的多元化創投投資平台，旗下業務包括：創投債務（Pinegrove Credit Partners）、基金初級與共同投資（Pinegrove Strategic Partners），以及創業二級市場（Pinegrove Opportunity Partners）。 如欲進一步了解 Pinegrove Credit Partners，請發送電郵至 [email protected]

關於 Temasek

Temasek 是環球投資公司，總部設於新加坡，截至 2025 年 3 月 31 日，投資組合淨值達 4,340 億新加坡元（相當於 3,240 億美元）。 公司秉持「世代共榮，美好富足」(So Every Generation Prospers) 的宗旨，致力為現今及未來世代帶來深遠而美好的改變。 Temasek 力求建立高瞻遠矚的穩健投資組合，務求長遠帶來可持續的回報。 Temasek 於全球 9 個國家共設 13 個辦事處：亞洲據點包括北京、河內、孟買、上海、深圳及新加坡；亞洲以外則有布魯塞爾、倫敦、墨西哥城、紐約、巴黎、三藩市及華盛頓特區。 如欲進一步了解 Temasek，請瀏覽 www.temasek.com.sg