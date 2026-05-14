ADGM 參與 Milken 2026 年會，而多間合共管理 4.4 萬億美元資產的企業亦承諾加入此金融中心

阿聯酋阿布扎比2026年5月14日 /美通社/ -- 阿布扎比的國際金融中心 (簡稱「IFC」) ADGM 成功參與 5 月 3 日至 6 日在洛杉磯舉行的 2026 年 Milken Institute 全球會議 (Milken Institute Global Conference 2026)，為過去一個非凡的月份畫上圓滿句號；該月共有 8 間全球主要金融機構（合共管理 4.4 萬億美元資產）宣佈計劃進駐這個酋長國。 訪問期間，由 ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下率領的代表團，不僅鞏固了阿布扎比「資本之都」('Capital of Capital') 的美譽，更彰顯該酋長國作為全球南北資本聯繫者的關鍵地位。 除了 Al Zaabi 閣下，ADGM 的高層行政人員亦在會議期間，與全球政策制定者、機構投資者及頂尖環球資產管理公司會面，探討阿布扎比在金融未來、全球資金流向，以及跨境合作方面的策略地位。

Al Zaabi 閣下強調，ADGM 的策略核心是將機構的興趣化為持久夥伴關係及市場契機，並說道：「我們在美國的互動交流，展現深思遠慮的策略，旨在與全球首屈一指的資本分配者及金融機構，締結更深厚的關係。 現今環球資本正日漸趨向那些可以預測、制度完善且全球連繫緊密的平台。 ADGM 致力實現躋身全球五大金融中心的願景，並持續鞏固享譽全球、值得信賴的生態系統，提供清晰明確的監管制度、高瞻遠矚的管治架構，以及直接聯繫地區與國際機遇的渠道。 作為區內增長極快的國際金融中心，ADGM 吸引全球頂尖資產管理公司的進程既迅速且卓越不凡。 這種需求的印證，在於全球管理資產總值接近 4.4 萬億美元的企業，皆選址 ADGM 以謀求發展。 當公司不斷深化全球夥伴關係之際，我們始終聚焦於活化資本、孕育創新，並鞏固阿布扎比作為「資本之都」的地位，同時攜手為全球金融業塑造未來。」

在 Milken 會議期間，Al Zaabi 閣下與 Guggenheim Partners 執行主席 Alan Schwartz 進行了一場台上的爐邊對談。 在題為「推動全球金融創新」("Driving Global Financial Innovation") 的對話中，Al Zaabi 閣下重點闡述阿布扎比顯著的經濟變革，以及 ADGM 在塑造穩健且具前瞻性的金融生態系統上所發揮的作用。 Al Zaabi 閣下強調了阿聯酋的長期多元化發展策略，以及支撐其增長的結構性穩健基礎，他說：「阿聯酋的穩健發展源自規劃完善的策略，而不是被動的政策應對。 今天我們所目睹的，正正體現該模式的成功，證明此經濟體系即使在壓力之下，仍能穩定地交出亮麗成績。」

Al Zaabi 閣下續說：「ADGM 不斷壯大。 2026 年 3 月，我們發出了 284 個新牌照，與去年同期的 270 個相比，上升了 5.2%。」 他指出 ADGM 在日新月異的全球金融版圖中的位置，並如此評論：「我們正建造順應新時代的金融中心，其既擁抱開放亦具備制度實力，既連通世界亦迎來長遠資本。 這就是我們稱阿布扎比為『資本之都』的意思。」 ADGM 參與 Milken 會議之前，已有多間頂尖金融機構陸續宣佈，將會在其司法管轄區內開展業務。 自 3 月底起，包括 Muzinich & Co.（305 億美元）、Hillhouse Investment Management（資產管理規模逾 1,000 億美元）、Barings（資產管理規模 4,810 億美元）以及 Bain Capital（資產管理規模 2,250 億美元）在內的多家企業，已在 ADGM 開設辦公室。

另外，在 Milken 會議舉行前一週，Hashed Global Management Limited（資產管理規模 3.24 億美元）及 Rokos Capital Management（資產管理規模 220 億美元）已獲得金融服務許可 (FSP)，同時 Capital Group（資產管理規模 3.3 萬億美元）和 Man Group（資產管理規模 2,287 億美元）亦宣佈計劃進駐阿布扎比。 全球互動交流 在 Milken 會議期間，ADGM 與多間頂尖環球機構進行了 50 多場高規格交流，這些機構包括 Man Group、Bain Capital、Blackstone、Carlyle Global Investment Management、Coinbase 及 Guggenheim 等，從而加深與美國金融生態圈內主要持份者的聯繫。 這些交流活動的核心，環繞合作關係、推動企業落戶阿布扎比市場，以及善用 ADGM 前贍進取的監管框架及環球聯通優勢。