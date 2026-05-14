三一重工發布2025年度可持續發展報告

報告披露該公司在產品電動化、環境管理和ESG治理等方面的進展
香港2026年5月14日 /美通社/ -- 三一重工（600031.SH，06031.HK）近日發布《2025年可持續發展報告》，披露ESG治理、創新發展、綠色低碳、人才培養與社會責任等方面的關鍵進展。2025年，公司研發投入達7.24億美元，環保投入3900萬美元，全年通過節能降耗項目累計節約1000萬美元，各項ESG關鍵績效指標取得顯著進步。
在創新發展方面，三一重工2025年研發投入占主營業務收入比例達5.79%，持續強化全球研發體系與知識產權管理。積極把握綠色低碳轉型機遇，聚焦產品電動化，新能源產品銷售額達12.1億美元。同時，以智能化工程機械產品為核心構建了涵蓋挖掘機、攪拌車、壓路機、攤鋪機、起重機等的智能產品矩陣。智能化設備搭載5G遠程操控、無人化作業及自動駕駛等關鍵技術，廣泛應用於智慧礦山、建築施工等場景，引領行業邁向「無人化智能時代」。
在綠色低碳運營方面，三一重工構建了系統的環境管理、能源管理與生態保護體系。已有12家子公司通過ISO 14001環境管理體系認證，覆蓋率達54.5%。所有子公司均取得排污許可，廢水、廢氣、廠界噪聲排放達標。此外，22家子公司實現並網發電，清潔能源使用量達7737萬千瓦時，清潔能源使用比例達14.7%。
在人才培養與社會責任領域，三一重工持續構建覆蓋員工全職業生涯周期的關懷、支持與發展體系，切實保障員工權益。女性在高管團隊中占比14.3%，2025年面向員工授予激勵總額7320萬美元，兌現往年中長期激勵4650萬美元。開展職業培訓課程4841場，員工受訓比例94.6%，千人負傷率控制在1.33‰。公司全年開展129場公益活動，向社會公益基金捐款超過313萬美元，歷年累計捐款超5040萬美元。
三一重工持續推動ESG理念融入戰略規劃、經營決策及日常運營，致力於實現企業價值與社會價值的協同提升。
報告全文鏈接：https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf
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SOURCE 三一集團