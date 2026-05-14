三一重工發布2025年度可持續發展報告

報告披露該公司在產品電動化、環境管理和ESG治理等方面的進展

香港2026年5月14日 /美通社/ -- 三一重工（600031.SH，06031.HK）近日發布《2025年可持續發展報告》，披露ESG治理、創新發展、綠色低碳、人才培養與社會責任等方面的關鍵進展。2025年，公司研發投入達7.24億美元，環保投入3900萬美元，全年通過節能降耗項目累計節約1000萬美元，各項ESG關鍵績效指標取得顯著進步。

在創新發展方面，三一重工2025年研發投入占主營業務收入比例達5.79%，持續強化全球研發體系與知識產權管理。積極把握綠色低碳轉型機遇，聚焦產品電動化，新能源產品銷售額達12.1億美元。同時，以智能化工程機械產品為核心構建了涵蓋挖掘機、攪拌車、壓路機、攤鋪機、起重機等的智能產品矩陣。智能化設備搭載5G遠程操控、無人化作業及自動駕駛等關鍵技術，廣泛應用於智慧礦山、建築施工等場景，引領行業邁向「無人化智能時代」。