加拿大皇家鑄幣廠慶祝 FIFA World Cup 2026 (TM/MC) 登陸加拿大，推出全新 1 加元流通硬幣

卑詩省溫哥華2026年5月15日 /美通社/ -- 正值 FIFA World Cup 2026 TM/MC 登陸加拿大之際，加拿大皇家鑄幣廠推出全新 1 加元流通硬幣，紀念這項全球頂級體育盛事的最新賽事，與數百萬足球迷同享這份熾熱心情。 FIFA World Cup TM/MC 史上首度由三個國家合辦，2026 年FIFA World Cup TM/MC 將於加拿大、墨西哥及美國上演。 加拿大主辦的賽事設於多倫多及溫哥華，加拿大男子國家隊更會在兩地獻技，鑄幣廠聯同 FIFA 代表今日親臨溫哥華的卑詩體育館 (BC Place)，為 FIFA World Cup 2026 TM/MC 紀念 1 加元流通硬幣隆重揭幕。 這款矚目的全新紀念硬幣備有普通鑄造版及彩色版，將從 5 月 14 日起在市面流通。

財政部長兼國家稅務局長 François-Philippe Champage 閣下說：「FIFA World Cup 2026 是國家史上的標誌性時刻，這枚 1 加元流通硬幣凝聚迎向世界、共融社區所帶來的驕傲與團結。 加拿大人深明體育能夠團結人心，因此這項活動與我們最近 7.55 億元的體育投資可謂不謀而合——這是 20 年來最大筆的體育投資。 這枚硬幣實實在在地歌頌這個全球盛事，既帶動經濟機遇，亦會以地道的加拿大方式，啟迪新一代加拿大人。」 加拿大皇家鑄幣廠臨時總裁兼行政總裁 Simon Kamel 表示：「加拿大皇家鑄幣廠多年來將許多加拿大體壇經典時刻鑄於硬幣之上，我們引以為榮。現在我們更欣喜地以一枚流通硬幣來慶祝里程碑，紀念FIFA World Cup男子賽事首次在加拿大舉行。 我們很自豪能夠塑造歷久常新的紀念品，讓加拿大球迷在國家隊首次於本土出戰世界盃賽事時，能夠手握這份紀念品，齊心一致地為球隊打氣。」

硬幣背面由加拿大藝術家 Glen Green 設計，中央以 FIFA26 CAN 楓葉馬賽克的上半部為主體，彩色版配上橙紅方塊色調，生動呈現球迷雲集之下為足球英雄打氣的溫馨場面。 左面雕有 FIFA World Cup 2026 TM/MC 官方徽章，右方是個躍動中的足球，其下鐫刻加拿大主辦城市「多倫多」及「溫哥華」。 這些元素以「FIFA WORLD CUP 26 TM/MC」及「COUPE DU MONDE DE LA FIFA 26MC/TM」字樣框起。 硬幣正面是加拿大藝術家 Steven Rosati 所設計的查爾斯三世國王陛下肖像。 FIFA 副主席兼中北美洲及加勒比海足協主席 Vittorio Montagliani 說：「今天，FIFA World Cup 2026 正式鑄入加拿大歷史，為我們國家的故事寫下新篇章。 由東岸到西岸再到北極沿岸的加拿大人，都可以親手拿著這枚極具意義的硬幣。」 此物雖小，卻承載重大故事——不僅代表一場賽事，更體現加拿大在世界舞台作為主辦國的角色， 還有我們在今夏準備迎接全球來賓時的那份共同期盼。」

2026 年 6 月 11 日至 7 月 19 日期間，多倫多與溫哥華將會合共舉行 13 場 FIFA World Cup 2026TM/MC 比賽。 加拿大男子國家隊也已成功晉身這項賽事，令加拿大球迷首度能在兩個主辦城市欣賞國家隊英姿。 全新 1 加元紀念流通硬幣，發行量僅為 300 萬枚（包括 200 萬枚彩色版），將於 2026 年 5 月 14 日起正式流通。 隨著銀行分行及商戶陸續補充 1 加元硬幣的庫存，加拿大人將在找續中看到這枚新硬幣。 彩色版及普通版均備有五枚硬幣套裝，當中包括三枚鍍鎳鋼 25 分硬幣，主題分別為 Canada Welcomes the World（加拿大歡迎世界）、官方 FIFA World Cup TM/MC 吉祥物及 The Match（球賽對決）。 由於採用可變印刷技術，包裝的色彩組合在 FIFA 官方色調中變化萬千，每套都別具姿彩。

另有 25 枚裝的特種包裝卷裝硬幣可供選購（分為普通鑄造版及彩色版），同時亦推出特種包裝卷裝禮盒套裝，內有兩種卷裝，以及普通鑄造版與彩色版紀念流通硬幣各一枚。 本年初，鑄幣廠已推出豐富的貴金屬收藏硬幣系列，以慶祝 FIFA World Cup 2026TM/MC。 如欲進一步了解這些巧奪天工的錢幣產品，以及 FIFA World CupTM/MC 的趣聞軼事，請瀏覽 www.mint.ca/soccer。 FIFA World Cup 2026TM/MC 錢幣可透過以下方式訂購：在加拿大致電鑄幣廠 1-800-267-1871，在美國致電 1-800-268-6468，或到網上 www.mint.ca 訂購。 上述錢幣亦於加拿大皇家鑄幣廠的精品店，以及鑄幣廠的全球經銷與分銷網絡（包括參與活動的加拿大郵政銷售點）有售。

關於加拿大皇家鑄幣廠

加拿大皇家鑄幣廠是一家皇家法定機構，負責鑄造及發行加拿大流通硬幣。 鑄幣廠是全球規模最大、業務多元化的鑄幣機構之一，製造屢獲殊榮的收藏級硬幣、市場領先的貴金屬投資產品，以及加拿大備受尊崇的軍事及民用榮譽勳章。 作為一家享譽盛名的倫敦金銀市場協會及紐約商品交易所 (COMEX) 認可的「合格交割」精煉商，鑄幣廠亦提供一系列頂級的黃金及白銀精煉服務。 秉持對環境保護的承諾、致力營造安全且共融的工作環境，並為其營運所在社區帶來正面影響，鑄幣廠將環境、社會及管治實踐融入其營運的各個層面。