逾 127 個不同國籍的學子匯聚於此，麥地那伊斯蘭大學正持續構建環球知識隊伍，影響力遍及各大洲

沙特阿拉伯麥地那2026年5月15日 /美通社/ -- 在融合學術使命與人道價值的環境下，位於沙特阿拉伯的麥地那伊斯蘭大學 (Islamic University of Madinah) 透過多項先驅舉措，持續強化其全球地位。這些舉措既展現大學對社區的深遠影響，亦重申其擔當各國文明對話橋樑所發揮的重要作用。 2026 年第 14 屆「文化與民族節」(Cultures and Peoples Festival) 正是此使命的具體實踐。大學校園在「世界匯聚於此」(The World is Here) 的口號下，化身為充滿活力的全球平台，展現出空前璀璨的文化與人文多元面貌。 在為期十天的活動中，來自逾 90 個國家的參加者雲集於此，使用超過 60 種語言，並帶來 400 多項文化活動，形成多維度體驗，映照出文明相遇與百花齊放之美。 這種多元化，不僅是文化展演，更是大學政策的鮮活寫照。大學藉由開放的教育環境，促進彼此理解、營造緊密關係，成功在學子與社區之間「破冰」，拉近了彼此的距離。

若結合大學旨在追蹤畢業生全球發展歷程的「Athar」項目，此經驗的意義便更為清晰。 數據顯示，大學內 62% 的學生是家中第一代接受高等教育的人，彰顯了大學在社區內推動實質發展轉型中所發揮的作用。 最新一屆錄取的學生，更涵蓋 127 個不同國籍的學子，清晰映照出此學府觸及全球的廣闊格局。 大學使命遠不止於傳授知識，更涵蓋學生在返國投身國家發展前，於智力與專業上的全面培育。此舉體現以人為本的理念，將個人塑造視為至高無上的優先事項。 這套願景造就出眾多成功故事，許多心懷開創精神的畢業生成為所屬社會中別具影響力的領袖，特別是在非穆斯林國家，為知識傳播及推動文明對話作出貢獻。

文化節本身就是這份理念的靈動映現，既凝聚人文多元及豐碩成就，亦完整勾勒出個人在專業路上的成長，以及各國如何從大學成果中獲益。 沙特展館同樣成為焦點，展現國家身份與沙特願景 2030 (Saudi Vision 2030) 的成就，進一步鞏固了沙特阿拉伯王國在全球的地位。 麥地那伊斯蘭大學最終表明，其影響力已遍及四大洲，不單憑藉其畢業生，更透過其文化與學術舉措，重新定義教育概念，作為推動人類聯繫及可持續發展的工具。 此舉堪稱值得深思和研習的典範，正值沙特阿拉伯王國領導層持續支持該校，將其塑造為既溫和穩健又秉持平衡的殿堂，使其在促進全球發展與維護世界和平的征途上，擔當舉足輕重的角色。