天然鑽石閃耀2026年 MET GALA 盛典紅地毯

眾星佩戴天然鑽石，以獨特個性與自信演繹「服裝藝術」主題

美國紐約 - 2026年5月15日 - 備受矚目的 2026 年 Met Gala 於紐約大都會藝術博物館盛大舉行。本屆盛典以「服裝藝術（Costume Art）」為主題，匯聚全球最具影響力的時尚先鋒，共同編織了一個關於風格、創意與璀璨光芒的盛宴，並集中呈現了本季最為經典且獨具特色的天然鑽石珠寶造型。





沙漠鑽石：紅地毯上不容忽視的溫暖色調



「沙漠鑽石」（Desert diamonds）成為本屆 Met Gala 貫穿始終的視覺主線，無論是鑲嵌工藝還是色調層次，皆令人過目難忘。Rihanna 佩戴一對極為珍罕的 Glenn Spiro Moghul Golconda 彩棕黃色鑽石耳環，引領沙漠鑽石風潮，兩顆梨形天然鑽石總重達 51.9 克拉。Doja Cat 以一身裸色造型搭配高級珠寶品牌 Leviev 的大型花卉天然鑽石耳環，在極簡與極繁之間營造出強烈張力。Paloma Elsesser 佩戴 Bernard James 的 29.5 克拉天然鑽石頸鏈，中心鑲嵌一顆 15 克拉艷彩黃色（Fancy Vivid Yellow）梨形天然鑽石，氣場全開。Cara Delevingne 選擇了 De Beers London 高級珠寶系列 Forces of Nature 中的 Marquise Eyes 戒指，馬眼形切割黃鑽靈動而神秘。此外，Emma Chamberlain 則以 Chopard 的黃鑽與白鑽耳環，再次印證溫暖色調天然鑽石的恒久魅力。



華美天然鑽石耳環：形態各異定義風格



本屆紅地毯上，天然鑽石耳環以豐富多樣的輪廓重新定義造型語言。Zoë Kravitz 選擇 Jessica McCormack 的超大花朵造型天然鑽石耳環，為古典浪漫注入當代巧思。Chase Sui Wonders 佩戴 Tiffany & Co. 靈感來自 Jean Schlumberger 海洋主題系列的海扇耳環，為整體造型注入雕塑般的藝術感。Gracie Abrams 以 Chanel 垂墜耳環點綴，低調而靈動。Connor Storrie 則以 Tiffany & Co. 的簡約圈形耳環，讓天然鑽石的純粹光芒在極簡廓形中自然流露，經典而不失矚目。



天然鑽石的別樣璀璨時刻



天然鑽石以充滿個人色彩、別致且引人注目的方式登場，帶來驚喜與震撼的瞬間。巨星夫婦 Beyoncé 與 Jay-Z 完美詮釋了這一趨勢：Beyoncé 佩戴了 Chopard 的 Queen of Kalahari 頸鏈 —— 這條頸鏈的靈感源自一顆重達 342 克拉的傳奇天然鑽石，並由此原石切割出 23 顆非凡美鑽用於 Garden of Kalahari 系列；Jay-Z 則以一枚 Briony Raymond 的古董鑽石胸針為造型增添敘事感，他別出心裁地將胸針別於領口，出人意料的佩戴位置彰顯了配飾的多面魅力。Isha Ambani 更將天然鑽石造型昇華為藝術，她佩戴了個人珍藏、總重約 150 克拉的老礦式切割（Old Mine Cut）天然鑽石珠寶，包括一條三行頸鏈和枝形吊燈耳環，同時還將天然鑽石直接縫製在紗麗服（Sari）的胸衣上，標記人生中的重要時刻。



從本屆眾星雲集的 Met Gala 盛典造型中不難發現，天然鑽石已經成為表達個人風格的獨特飾品。它們經悉心搭配，彰顯個性與時尚態度，並往往以出人意料的方式帶來無限驚喜，令人過目難忘。







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