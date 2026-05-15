健絡通盃、賞Goal飛 強勢回歸

適逢健絡通 27 周年，繼去年成功舉辦「健絡通盃」阿仙奴對熱刺後再接再厲，今年隆重呈獻「健絡通盃」車路士對祖雲達斯，將於 2026 年 8 月 5 日假於啟德主場館火熱開戰。TEG 預售門票瞬間「秒殺」，全港球迷無不引頸以待，只為一睹英超勁旅對戰意甲豪門，健絡通為實現共享體育，除了連續兩年冠名贊助「香港足球盛會」，更再次大搞全民抽獎活動「賞Goal飛」，讓香港球迷無需遠赴歐洲，也能親身感受頂級球賽的熱血與震撼。

無論您是健絡通的忠實支持者、死忠足球迷，還是單純想試試運氣，我們誠摯邀請您參加「賞Goal飛」大抽獎。參與方法非常簡單：

健絡通即將陪伴香港人走過 27 年。從產品研發到冠名贊助國際級體育盛事，再到連續兩年舉辦「賞Goal飛」全民大抽獎，我們的使命始終如一：將健康、快樂與尊貴體驗帶給每一位香港市民。除了健絡通盃及賞Goal飛，我們即將推出一連串精彩活動，誠邀全城投入足球狂熱。更多詳情將於健絡通官方平台陸續公布，敬請期待。

健絡通藥業有限公司是一家秉承香港精神的企業，於1999年由著名中醫教授黃天賜創立。自幼受到父親黃道益先生的啟發和培養，他對中醫和中藥研究充滿熱情，並繼承了父親的智慧和專業知識，致力延續父親「治病必求治本」的精神和「以痛為腧」的原則。

黃教授在建立起家族事業的基礎後，得到父親的鼓勵，創立了知名的「健絡通」品牌。這個名字象徵著健絡通藥業對健康經絡和生活的追求。黃教授憑藉著數十年的臨床經驗和對香港中醫藥的熱愛，在香港建立了符合GMP標準的廠房，以科學化管理生產香港傳統的藥油和藥貼。於26年間，他相繼創辦了壹點寧、健絡通和藏紅寧品牌，結合香港特色的平民藥油、磁療、中草藥和物理療法，成為香港具有悠久歷史且暢銷的品牌。