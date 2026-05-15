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商業動向
出版：2026-May-15 10:00
更新：2026-May-15 10:00
PR Newswire

Netmarble旗下《權力的遊戲：國王大道》PC版先行上線 全平台正式發售在即

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韓國首爾2026年5月15日 /美通社/ -- 領先的高品質遊戲開發商與發行商Netmarble宣佈，旗下最新力作《權力的遊戲：國王大道》(Game of Thrones: Kingsroad) PC版即日起正式上線。

《權力的遊戲：國王大道》融合了各種核心玩法要素，包括基於《權力的遊戲》(Game of Thrones)世界觀打造的沉浸式劇情、還原維斯特洛大陸的廣袤開放世界、寫實化動作戰鬥，以及源自原創劇集的三大職業：騎士、傭兵與刺客。依托上述要素，Netmarble旨在呈現高品質開放世界動作角色扮演(RPG)體驗，在還原《權力的遊戲》世界觀精髓的同時，突出流暢、操作導向的遊戲玩法。

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自5月14日(UTC)上午9:00起，玩家可通過Netmarble啟動器、Steam平台及Epic Games Store體驗遊戲PC版。

為慶祝PC版上線，Netmarble將共計舉辦四場開服活動，包括兩場簽到活動與兩場基於等級里程碑和任務完成度的成長型活動。玩家可獲取稀有野人套裝、精良麋鹿坐騎、傳說級神器寶箱等豐厚獎勵。

遊戲定於5月21日正式全面上線，屆時將同步支持移動平台。

《權力的遊戲：國王大道》是一款基於HBO®旗下榮獲艾美獎®(Emmy®)、金球獎®(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》打造的開放世界動作RPG，由Warner Bros. Interactive Entertainment代表HBO正式授權。

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欲瞭解最新資訊與更新，可訪問《權力的遊戲：國王大道》官方網站，或通過官方社交媒體渠道參與社區互動。

《權力的遊戲：國王大道》、《權力的遊戲》、《龍之家族》(HOUSE OF THE DRAGON)及所有相關角色與元素的版權與商標均歸HOME BOX OFFICE, INC. (s26)所有，保留所有權利。商標與版權歸Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)所有。

關於Netmarble集團公司

Netmarble集團公司於2000年在韓國成立，是全球領先的遊戲開發商與發行商。公司憑借旗下知名遊戲系列和與頂級IP持有方的戰略合作，為全球玩家帶來創新且引人入勝的遊戲體驗。作為Kabam、SpinX Games、Jam City的母公司，以及HYBE與NCSOFT的主要股東，Netmarble擁有多元化的產品陣容，其中包括《我獨自升級：起立-覺醒》(Solo Leveling:ARISE)、《Seven Knights Re:BIRTH》和《The Seven Deadly Sins: Origin》。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/netmarblepc--302772275.html

SOURCE Netmarble

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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