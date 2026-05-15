小紅書商業新加坡出境游閉門會落幕 「興趣構起行程」成出境游新趨勢

新加坡2026年5月15日 /美通社/ -- 近日，「2026小紅書商業新加坡出境游閉門會」在新加坡舉辦。會議由小紅書商業主辦，新加坡旅遊局代表、全球文旅業者及平台專家共同與會，圍繞興趣構起旅行新趨勢展開深入討論，探索出境游市場的增長新路徑。 旅行入口新變化：出境游意在興趣 旅行邏輯正在發生深刻變化：用戶從「去一個地方」變成「做一件感興趣的事」。過去一年，小紅書月活出境游用戶達1.3億，九成以上為主動搜索。出發是為了完成一種興趣、體驗一種生活、進入一個更具體的自我認同。（數據來源：小紅書平台2025年1月-12月）

杜爾基於小紅書「千機塔方法論」，簡要分析出境游的四大快速增長人群。其中，願意帶父母出游的都市青年群體增速顯著；19至25歲的年輕用戶高度依賴實時搜索，但市場上相關內容供給明顯不足。此外，常以品味驅動夜間消費的中產人群增長迅速，而現有內容尚未實現精準匹配；新一代「反卷爸媽」月活雖已突破2000萬，但來自媽媽視角的真實分享依然稀缺。（數據來源：小紅書Insight搜索指數×類目熱度底表|分析周期：2025全年） 四組觀察指向同一結論：用戶需求與已有內容點位並不十分匹配，用戶的想象力已經跑在了供給前面。跟緊需求、擴展供給是新加坡文旅下一步的關鍵方向。

「三步走」營銷方案發布：從占領先機到合作共贏 基於人群洞察，小紅書商業跨境平台專家負責人庫夏在會議提出了2026新加坡出境游營銷「三步走」戰略。 首先「占領先機」，按人群分層佈局，匹配精細化內容矩陣，占據用戶出行先抉有利印象；其次，「影響心智」，打造新加坡專屬IP，有效引領目標人群旅行預期及消費行動；最終，實現「共創增長」，讓「種草」變為現實收益，推動種草進入可測量、可優化的效果化時代，形成可持續的增長飛輪。通過「三步走」戰略的實施，錨定用戶出境游行為鏈路的每一個關鍵節點，形成一條能夠助推出境游營銷轉化，實現長久增益的演進路線。