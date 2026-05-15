「攻略出境游」到「跟著興趣走」 小紅書商業與新加坡旅遊局MOU簽訂開啟新一程

新加坡2026年5月15日 /美通社/ -- 過去一年，出境游正在從「做攻略」變成「跟著興趣走」。人們在旅行心態上在追求精神共鳴的同時，也渴望邂逅陌生，感受新鮮的城市氣質。新加坡，便是能承接種種期待的出境遊目的地之一。

小紅書擁有超52萬千粉以上旅行創作者，用戶在這裡定義新玩法，行業在這裡捕捉新生意。基於此種趨勢作用力的引導下，近日，小紅書商業與新加坡文旅局達成戰略合作，共同捕捉這一變革帶來的市場機遇。

小紅書觀察到，新加坡匯聚了多重獨特吸引力：例如，作為亞太將頂級賽事與頂級演出常態化疊加的目的地之一，它帶來了持續的復游引力；獨特的城市節奏契合了用戶的心理預期，不間斷為旅行者產出情緒價值；而當地提供的服務美學，則保障了消費者「把身體還給自己」的深度體驗需求；此外，多元族裔色彩與熱帶風情交織，進一步構建起用戶的旅行期待……多重趨勢使新加坡成為「拆世界的盲盒」的理想目的地。（數據來源：小紅書平台2025年1月-12月）