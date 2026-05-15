普縉集團李雋傑：東涌住宅地皮估值約8.5億港元

香港 - 2026年5月15日 – 新界東涌住宅用地（東涌市地段第54號）將於今天（五月十五日）截標，地盤位於東涌新市鎮擴展區，毗鄰海濱。普縉總監（估值及諮詢）李雋傑預料每方呎樓面地價約為約1,600港元，地皮總值約8.5億港元。



新界東涌第106A區地盤面積約152,332平方呎，地皮指定作私人住宅用途，最低及最高的樓面面積分別為319,906平方呎及533,162平方呎，賣地章程內設有最低單位面積280平方呎的要求，同時並沒有針對項目最大上蓋面積、層數及高度的條款限制，發展商應參考其他相關政府部門針對以上方面的有關規限。項目發展期止於二零三二年三月三十一日。



是次賣地章程增設條款要求中標者須自費於項目內每個車位設電動車充電設施。與此同時，地盤內靠東北一帶的位置被劃作非建築範圍，除指定豁免項目或事先取得規劃署署長的書面同意外，該範圍內不得有任何構築物；發展商亦須就發展項目進行岩土工程勘察；及提交噪音及排污影響的評估報告。



李雋傑表示，考慮到項目地理上雖然無可避免會受一定噪音的影響，但位置臨海，落成時間可配合預計於2029年啟用的港鐵東涌東站未來周邊一帶的發展，地皮亦未有加入任何興建政府設施的要求，會增加地皮的吸引力。李雋傑對上述住宅用地估值為每平方呎樓面地價為約1,600港元，地皮總值約8.5億港元。



