Ozelle憑借推進第四代血液分析技術斬獲德國創新獎金獎

柏林2026年5月15日 /美通社/ -- Ozelle憑借旗下EHBT-50微型實驗室多功能分析儀榮獲德國創新獎(German Innovation Award)金獎。德國創新獎是德國最具影響力的創新獎項之一，旨在表彰通過切實的用戶價值、卓越的工程設計與跨行業實際影響力，推動產品與技術升級的創新成果。

EHBT-50微型實驗室專為分散式臨床場景設計，將七分類血液分析、生化檢測、免疫分析及人工智能(AI)形態學分析整合於同一診斷平台。該系統因滿足中心化實驗室以外，對更快速、更便捷診斷服務日益增長的需求，摘得醫療技術類獎項。