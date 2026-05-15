技嘉推出融合動漫美學與 AI 效能強化 B850 Ari 特仕版主機板

台北2026年5月15日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布推出全新 B850 AORUS ELITE-P ICE Ari 特仕版主機板，回應全球動漫愛好者與 PC DIY 社群日益成長的需求。AORUS 原創二次元角色雕妹 Ari 為象徵效能、創意與電競精神的科技守護天使。繼先前推出的 B850M Ari 特仕版獲得全球玩家熱烈迴響後，技嘉更推出 ATX 版本，以滿足更多元的組裝尺寸與客製化需求。

B850 AORUS ELITE-P 特仕版融入 Ari 角色元素與二次元視覺設計，並提供黑白雙色版本，為喜愛動漫風格的玩家打造更具個人特色與沉浸感的電競主機。除了獨特的動漫美學外，B850 Ari 特仕版整合技嘉獨家 X3D Turbo Mode、AI 強化的 D5 Bionic Corsa 技術，以及多項 EZ-DIY 創新設計，兼顧效能與個性化需求，帶來更流暢的遊戲與組裝體驗。