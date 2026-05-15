技嘉推出融合動漫美學與 AI 效能強化 B850 Ari 特仕版主機板

台北2026年5月15日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布推出全新 B850 AORUS ELITE-P ICE Ari 特仕版主機板，回應全球動漫愛好者與 PC DIY 社群日益成長的需求。AORUS 原創二次元角色雕妹 Ari 為象徵效能、創意與電競精神的科技守護天使。繼先前推出的 B850M Ari 特仕版獲得全球玩家熱烈迴響後，技嘉更推出 ATX 版本，以滿足更多元的組裝尺寸與客製化需求。
B850 AORUS ELITE-P 特仕版融入 Ari 角色元素與二次元視覺設計，並提供黑白雙色版本，為喜愛動漫風格的玩家打造更具個人特色與沉浸感的電競主機。除了獨特的動漫美學外，B850 Ari 特仕版整合技嘉獨家 X3D Turbo Mode、AI 強化的 D5 Bionic Corsa 技術，以及多項 EZ-DIY 創新設計，兼顧效能與個性化需求，帶來更流暢的遊戲與組裝體驗。
其中，效能核心 X3D Turbo Mode 可透過一鍵啟用，將 AMD Ryzen™ 9000 系列 X3D 處理器的遊戲效能最高提升達 18%；針對 Ryzen™ 9000 系列非 X3D 處理器，也能透過此獨家技術將效能提升至接近 Ryzen™ X3D 系列的遊戲表現。
AI 強化的 D5 Bionic Corsa 技術則整合 AI Snatch 智慧超頻功能，可最佳化記憶體與處理器超頻表現；同時透過 AI 模擬與調校 PCB 設計強化訊號完整性。此外，HyperTune BIOS 也導入 AI 輔助優化記憶體與系統效能，帶來更高效且穩定的運算體驗。
為進一步簡化電腦組裝流程，B850 AORUS ELITE-P 特仕版全面搭載 EZ-DIY 創新設計。專利 M.2 EZ-Flex 可透過彈性散熱底板提升 SSD 散熱效率；M.2 EZ-Latch Click 2 提供免螺絲 M.2 散熱片安裝；EZ-Latch Plus 則簡化 M.2 SSD 與顯示卡的安裝與拆卸流程；此外，WIFI EZ-Plug 將 Wi-Fi 天線接頭整合為單一轉接設計，讓安裝更快速便利。
全新 B850 Ari 特仕版將於 COMPUTEX 期間於技嘉攤位（#M0520）正式亮相。欲了解更多資訊，請造訪技嘉攤位或官方產品頁面。
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SOURCE GIGABYTE