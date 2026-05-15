HYROX 香港站四年間錄 27 倍增長 創下亞洲區參賽紀錄

經濟圈推動健身產業鏈與運動旅遊 「節慶化」放大體育盛事魅力 香港2026年5月15日 /美通社/ -- 紅遍全球的室內健身賽 HYROX 香港站日前在亞洲國際博覽館（亞博館）圓滿舉行，規模創下歷屆之最，更打破亞洲區參賽紀錄。一連3 日的比賽吸引近2萬人參與，當中三成是海外選手，來自 60個國家與地區。比賽不僅展現本港舉辦「節慶化」體育盛事的實力，更成功帶動本地旅遊與健身的產業鏈，惠及酒店、餐飲、零售、健身與營養等行業，創出盛事協同效應。活動有精英及樂齡等多個組別， 更設雙人、四人接力賽、企業隊伍，適合不同程度及能力的健兒參與，成為席捲全球的運動潮流，令健身運動更普及化。

HYROX 室內健身賽挑戰性高，參賽選手需完成8公里跑步，並在每公里之間進行不同健身項目，包括拉滑雪機、推雪橇、波比跳、划船機、拿壺鈴和沙包前行，以及擲藥球，深受全球健身愛好者青睞。 全球首場 HYROX 賽事於 2018 年在德國舉行，2025/26 賽季橫跨各大洲的 85 個城市。香港站自 2022 年起舉辦，每年皆選址亞博館，成為亞太區最重要的賽點之一。首屆香港站的參加人數約為 700，其後市場急速擴展，短短4年間的選手人數增長高達 27 倍，成功打破亞洲區參賽人數紀錄。這不僅反映 HYROX 作為國際賽事的影響力與日俱增，亦展示亞博館作為場地夥伴，一直協助活動壯大規模。

亞博館全數展館皆設於地面，無柱式和可相連的特性為主辦單位提供極大的設計彈性，可在兩天內變身成為大型室內健身場。場館的專業團隊籌辦體育活動經驗豐富，在室內通風、路線設計、人流控制等方面與主辦單位合作無間，為選手和觀眾提供最佳比賽體驗。 香港站「節慶化」設計為賽事添魅力 HYROX 原是健身界的專業賽事，隨著演化加入節慶化元素，今年的香港站賽事完美結合體育與娛樂，讓選手和觀眾置身於歡樂的大型健身嘉年華，與亞博館推廣「EXPOtainment」的理念一致。除了熱血沸騰的比賽區域，場內更首設 HYROX House，提供精選餐飲、酒吧、現場音樂和 DJ 表演、運動用品零售等；並特設賽後修復空間，提供按摩和水療服務，打造一個相聚交流、恢復體能、共同慶祝的空間。

節慶化設計不僅讓入場人士的活動體驗更豐富，更讓各大品牌透過攤位與選手和觀眾互動，從而打造國際化和注重健康的品牌形象。部份攤位設有具香港特色的互動遊戲區，例如「點心推雪橇」、「茶餐廳推碟挑戰」及「龍舟划艇挑戰」等，向旅客推廣本地文化。有海外選手表示，比賽更像一場慶典，有很多不同種類的攤位，大家運動流汗過後就一起聽歌、飲食、交流，氣氛熱鬧，玩得非常盡興。 另外，HYROX 的打氣區域貫穿整條跑道，亦設在各健身項目旁邊，是營造熱烈氣氛的關鍵之一。亞博館與主辦單位細心協調跑道路線，讓觀眾沿途接近「零距離」觀賽，同時確保賽事安全順暢。今年的比賽共吸引了 4 萬名觀眾參與，約兩成屬遊客，當中不少是從海外專程而來的親子家庭。不同國籍與年齡的觀眾一同落力為選手打氣，氣氛熱熾，全城投入體能競技熱潮。

「HYROX 經濟圈」惠及全港多個產業鏈 隨著 HYROX 漸趨普及，香港已在數年間產出「HYROX 經濟圈」。全港有 94 間健身室加盟成為官方認可場地 HYROX Training Club，當中包括至少 10 間連鎖健身室，亦有酒店健身室取得認可。坊間的訓練班課程眾多，部分標明新手及銀髮族友善，可見 HYROX 在港高速普及化，商業潛力非常龐大。 HYROX 的國際影響力亦帶動本地「運動旅遊」。今年約 6,000 名海外選手與其親友在港過夜消費，直接惠及旅遊、酒店與零售餐飲行業。HYROX 官方區域酒店夥伴亦於本地推出「比賽門票+兩晚住宿」(Race-cation) 競賽之旅套餐，為運動員度身訂造貼心禮遇，包括能量早餐和運動按摩，更附上觀賽門票及提供餐飲優惠，鼓勵海外及本地選手邀請更多支持者參與，刺激場內外消費及延伸至周邊觀光旅遊。酒店套票開賣後迅即額滿，反應熱烈。

HYROX 不僅是一場體育賽事，更是一場融合體育、娛樂、旅遊與文化的盛事典範。隨著「HYROX 經濟圈」在香港成為城中熱話，亞博館作為世界級場地，將繼續成為香港推動盛事經濟的重要引擎。 下載高清圖片：https://www2.asiaworld-expo.com/2026/PressRelease/HYROX.zip 關於亞洲國際博覽館 亞洲國際博覽館是世界級博覽、會議、演唱會、運動及娛樂表演場地，提供超過 70,000 平方米的租用面積，備有 10 個位處地面的無柱式設計展館，當中包括可容納多達 14,000 位觀眾的全港最大室內多用途場館 AsiaWorld-Arena。亞博館擁有極佳地利位置，毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋，內置機場快綫博覽館站，接連粵港澳大灣區及全球各地。

憑藉豐富經驗，亞博館多年獲獎無數，包括於「M&C Asia Stella Awards」獲選為「最佳會議中心 – 北亞」、於「TTG 中國旅遊大獎」中奪得「中國最佳會議展覽中心」、獲全球場館行業權威 TheStadiumBusiness Awards 頒發「觀眾與訪客體驗」（Fan & Guest Experience）大獎、於「C&IT Awards」中奪得年度最佳「會議展覽獎勵旅遊業」團隊、獲英國Mash Media EN Award頒發全球博覽業界權威「最佳國際場館」大獎，及亞洲展覽會議協會聯盟（AFECA）頒發「最佳場地」大獎等殊榮，更獲國際活動業權威機構A Greener Future 頒發可持續發展認證，成為亞太區首個獲此全球認可資格的場館。