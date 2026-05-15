安智環球集團慶祝安智庫克成立十週年 持續布局全球跨境信託市場

香港2026年5月15日 /美通社/ -- 全球資產保護與信託服務的領航者—安智環球服務(庫克群島)有限公司（以下簡稱安智庫克）於當地時間5月12日在庫克群島主島拉羅湯加島（Rarotonga）隆重舉行成立十週年慶祝晚宴。此次盛會不僅象徵安智庫克深耕資產保護與財富傳承領域十年的重要里程碑，也展現其與庫克群島政府及合作夥伴長期穩固的合作關係。 當晚活動現場冠蓋雲集，安智庫克特別邀請了庫克群島金融監督委員會（FSC）和金融服務發展局（FSDA）官員、多位當地政府代表、法律顧問、銀行夥伴以及來自各地的策略合作夥伴共襄盛舉。晚宴在溫馨而莊重的氛圍中拉開序幕，與會嘉賓共同回顧了安智庫克自成立以來，如何協助客戶在多變的全球經濟環境中，建立更穩健的資產保護與財富傳承架構。

他進一步表示：「安智環球集團透過安智庫克，已與這片土地建立起深厚的情誼。我們不只是一家扎根本地的企業，業務觸角更延伸至全球，致力於成為庫克群島信託制度與資產保護優勢的國際推廣者。未來，我們將持續配合政府政策，將庫克群島的法律優勢轉化為客戶的安心保障，確保每一份託付都能在嚴謹的監管與最穩定的政經環境下，實現長遠傳承的願景。」 全球資產保護的重要司法管轄區 庫克群島擁有國際上最好的離岸信託資產保護法之一。長久以來，憑藉著無可取代的資產保護法引領國際，提供了全世界最堅固的資產保險櫃之一，其法律架構在資產隔離與信託保護方面具備高度國際知名度，為全球高資產客戶提供完善的財富管理與資產保護方案。