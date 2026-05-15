聲通科技（02495.HK）與塔吉克斯坦IT Park達成戰略合作

共建中亞「算力+人才+場景」AI生態

香港 - 2026年5月15日 - 中國領先的可信交互智能核心技術提供商與生態運營商聲通科技股份有限公司（「聲通科技」，股份代號：2495.HK）欣然宣佈，於北京舉辦的「塔吉克-中國數字商業互聯」IT論壇上，與杜尚別軟件產品與信息技術科技園（IT Park Dushanbe，「杜尚别IT Park」）正式簽署戰略合作諒解備忘錄。雙方將共建「數字人才創新中心」，在人工智能、大數據、工業互聯網及具身智能等領域開展系統性合作。



在塔吉克斯坦共和國總統、民族領袖埃莫馬利·拉赫蒙對華進行國事訪問期間，「塔吉克-中國數字商業互聯」IT論壇於2026年5月11日在北京隆重舉行。本次論壇由塔吉克斯坦共和國總統直屬創新與數字技術署發起，匯聚兩國數字產業核心力量，標誌着中塔數字合作邁上新台階。



塔方共有70家信息通信技術企業代表出席論壇，中方則有120餘家頂尖科技公司參與，包括阿里巴巴、字節跳動、比亞迪、華為、DeepSeek、快手、聯想及聲通科技等中國科技領軍企業。



五大支柱：構建中亞可信交互智能體系



杜尚別IT Park是塔吉克斯坦政府重點打造的國家級數字技術創新與產業集聚平台，被視為中亞地區新興的數字經濟引擎。聲通科技與該園區的合作將圍繞五大支柱展開：





聯合算力中心建設 ：共建適配可信交互智能研發的公共算力平台，提供算力調度、模型訓練與數據處理等底層支撐。



：共建適配可信交互智能研發的公共算力平台，提供算力調度、模型訓練與數據處理等底層支撐。 真實場景賦能 ：整合中塔兩國在政務、城市服務、工業及製造等領域的實際應用場景，為技術研發與人才實訓提供產業支撐。



：整合中塔兩國在政務、城市服務、工業及製造等領域的實際應用場景，為技術研發與人才實訓提供產業支撐。 卓越工程師聯合培養 ：面向塔吉克斯坦及中亞高校建立實訓基地，開展訂單式培養、師資培訓及課程共建。



：面向塔吉克斯坦及中亞高校建立實訓基地，開展訂單式培養、師資培訓及課程共建。 國際權威認證落地 ：引入國際技術認證體系，開設AI工程師、大數據分析師、機械人應用等認證課程，頒發國際通行證書。



：引入國際技術認證體系，開設AI工程師、大數據分析師、機械人應用等認證課程，頒發國際通行證書。 科創轉化與人才雙向交流：構建「政產學研」協同機制，推動聯合科研成果在塔落地，並建立中塔數字人才雙向交流平台。

聲通科技以「多模態感知+多模型思考」為核心技術框架，已在智慧城市、汽車與交通、通信、金融、大健康及能源等多個垂直領域實現商業化落地。通過在塔吉克斯坦這一中亞關鍵節點構建本地化的算力基礎設施、人才培養體系與技術認證標準，聲通科技的全球化戰略正從產品輸出邁向涵蓋人才、標準與生態的綜合競爭優勢。在會議上並表示：「我很榮幸代表聲通科技在『塔中數字商業連接會議』上與杜尚別IT Park達成戰略合作。這不僅是聲通科技全球化的關鍵佈局，更是一種生態模式的輸出。我們致力於將可信交互智能及具身智能技術深度融入本地市場——賦能本地人才、共建產業場景、參與標準制定。這種深度的本地化生態共建模式，將為我們在『一帶一路』沿線市場打開廣闊的長期增長空間。」