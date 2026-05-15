知識交流2026論壇：藝術智能　成就人類

當 AI 遇上藝術智能 跨城市、跨學科實現創意教育

香港 - 2026年5月15日 - 面對人工智能（AI）席捲全球，人類該如何重新定義成就未來的核心素養？由香港賽馬會慈善信託基金捐助、誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）主辦的「知識交流2026：藝術智能 成就人類」，於今日起一連兩日假香港最新文化地標——東九文化中心揭幕，為該場地首個舉行的國際大型藝術教育盛事。作為「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」年度重點項目，論壇共吸引近260名教育工作者、藝術家及相關持份者參與，共同探索如何透過創意教育啟迪學習、激發創意並培育人才，為建構更美好的未來奠定基礎。



匯聚教育及文化領袖 共建跨領域創意網絡



開幕禮邀得香港賽馬會慈善事務部主管（文化；體育；社區聯繫協作）葉巧兒女士蒞臨主禮。葉巧兒女士致開幕辭時表示：「自2021年起，馬會支持誇啦啦藝術集匯開展『賽馬會跨學科藝術創意學習計劃』，成果令人振奮。計劃增強了參與的學生對他人的理解和關心，並提升對藝術及跨學科學習的興趣。隨着第二階段的計劃已經展開，我們期待進一步推動學生和教師的成長與蛻變。」



開幕禮亦呈獻香港演藝學院舞台及製作藝術學院學生創作的《光影像序曲》，以多媒體藝術形式為論壇揭開序幕，展現年輕一代的創意潛能。



誇啦啦行政總裁暨「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」總監邱歡智女士表示：「在人工智能主導的時代，我們比以往更需要重新定義人類的獨特價值。誇啦啦一直致力培訓教師及創意工作者，將『創意、慎思明辨、溝通、協作及回饋』5C核心素養，落實為系統化的教學策略，將創意學習融入校園，培育具備抗逆力與解難能力的新一代，並積極建立跨領域學習網絡。衷心感謝香港賽馬會慈善信託基金的遠見和支持及各界夥伴的參與，讓我們共同以藝術智能成就人類，以創意塑造未來。」



重新定義 AI成就不可替代的「一流人才」



論壇首日的焦點環節為首個跨城市主題演講「創意思維．創意城市：巴斯、香港、新德里」。英國巴斯皇家劇場The Egg劇場總監Kate Cross女士，MBE、印度新德里Slam Out Loud行政總裁及聯合創辦人Jigyasa Labroo女士、香港演藝學院校長陳頌瑛教授，以及誇啦啦藝術集匯行政總裁邱歡智女士共同擔任主講。



四位創意先鋒指出藝術智能（Artistic Intelligence）是人工智能世代中人類不可或缺的關鍵素養，並分享如何結合全球框架，落實本土實踐，在三地各具特色的教育及文化生態中，培育青少年的想像力、同理心及意義建構（Meaning-making）等核心素養，以應對變幻莫測的未來。



Kate Cross女士介紹突破傳統框架的「School Without Walls」計劃，將學生帶入文化場館進行七週的深度浸潤體驗，顯著提升他們的寫作、情感表達與自主學習能力。Jigyasa Labroo女士分享Slam Out Loud透過超過100小時的社交情緒學習（SEL）藝術課程，成功於印度兩邦提升七十萬名兒童的自信、好奇心及情緒調節能力。陳頌瑛教授從高等教育與人才培育的宏觀視角，強調藝術智能在專業藝術訓練與中小學創意教育之間所扮演的橋樑角色。邱歡智女士則展示「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」如何將藝術工作者轉化為「教學藝術工作者」（Teaching Artists），推動學校願景從「藝術提供」（Arts Provisioned）轉向「藝術賦能」（Arts Empowered），讓香港學生在跨學科學習中展現更強的生命力。



此外，環節亦邀得享譽國際的藝術教育家、國際研究機構總監Anne Bamford 教授，OBE，FCGI、香港教育大學藝術與公共價值研究中心總監Anne Mette Hjort 教授、團結香港基金副研究總監暨中華全國青年聯合會委員郭凱傑先生及香港芭蕾舞團行政總監李易璇女士擔任回應嘉賓，分別從政策研究、文化推廣、專業發展等，多角度探討藝術及創意如何透過「循序可依」的教育模式，共同開拓及培育未來的卓越人才。



創意工作室 從理論到實踐



論壇同場舉辦創意工作室，讓參加者在交流中親身感受如何將教育願景落實為教學方案，場內互動氣氛熱烈。



在今日（5月15日）的環節中，由天水圍循道衞理小學及屯門官立小學的教學團隊帶領的「創意教室體驗！」，在劇場重現真實的課堂，讓參加者體驗創意教學對提升學習經驗的魅力。國際研究機構總監Anne Bamford 教授，OBE，FCGI主持「可持續的藝術融合學習課程設計指南」環節，針對如何將藝術教育由願景昇華為可持續的政策與教學策略，建立長遠且穩定的校園創意生態作討論。



明日焦點藝術智能的多元面向



論壇翌日（5月16日）將延續首日的精彩討論，展開一系列深度探討。在主題演講「超『AI』：藝術智能激發人類創意未來」中，國際研究機構總監Anne Bamford教授，OBE，FCGI將闡述如何透過個人認知、創意、社交及數碼能力的綜合發展，激發人類潛能，塑造具備創新與適應力的新世代，並呼籲教育系統、文化機構及社區三方聯手培育，以確保青少年在 AI 時代中保持獨特優勢。



同日將舉行兩場創意工作室。英國巴斯The Egg劇場總監Kate Cross女士，MBE主持的「校園無疆界：學習環境變變變」將分享「School Without Walls」計劃，展示如何將學習場所擴展至日常生活場所，策劃具意義的個人化藝術教育體驗。由印度新德里 Slam Out Loud 行政總裁及聯合創辦人Jigyasa Labroo 女士主持的「藝術傳聲筒：以藝術突破社交情緒學習可能」，則分享如何建立結合社會議題的在地課程資源，讓兒童透過創意應對生活與社會上的挑戰，編織夢想。



教藝相長 前線教師及藝術家分享成長之路



論壇亦邀得參與「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」的學校及創意工作者分享實戰心得。在專題討論「拾級而上：從傳統走向創意教學」中，嗇色園主辦可立小學謝麗梅副校長、港澳信義會小學葉雅賢主任及長沙灣天主教小學黃紫姸老師，將探討創意教學對教師個人成長、學生、課堂，以及學校整體創意學習氛圍的深遠影響。



另一專題討論「藝術轉型：從個人創作走向協作教學」則由創意工作者鄭鳳玲女士、泥塵記張景威先生、新約舞流葉麗兒女士與誇啦啦賽馬會創「見」願景計劃創意領袖黎青平女士分享，體現計劃的協作模式不單讓學校受益，教師及創意工作者亦能在教學中滋養個人的藝術生命，實現雙向成長。



「創意學習藝術獎」 嘉許本地教育轉型



為呈現計劃推動多年的成效，論壇將舉辦「創意學習藝術獎」頒獎典禮，嘉許在計劃中表現傑出的學校、教師及創意工作者，展現本地教育界在推動創意思維與全人發展上的卓越進展。



如欲了解更多，請瀏覽



「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」：https://creativefutures.aftec.hk/home-zh/



「知識交流2026：藝術智能 成就人類」：https://creativefutures.aftec.hk/knowledge-exchange-zh/ke2026/



