優質顧客服務大獎2025頒獎典禮圓滿舉行

大會頒發逾百獎項 港鐵榮膺總冠軍香港 - 2026年5月15日 - 香港優質顧客服務協會（HKACE）上周假香港麗晶酒店隆重舉辦「優質顧客服務大獎2025頒獎典禮暨二十六週年誌慶午宴」，頒發逾百獎項以表揚傑出服務從業員，港鐵公司脫穎而出勇奪最高榮譽「卓越服務獎」總冠軍，成為全場焦點。協會以 「High Tech High Touch, AI賦能客服新世代」作為活動主題，午宴超過450人出席，並邀得商務及經濟發展局局長丘應樺先生JP擔任主禮嘉賓，全國政協委員兼立法會議員邵家輝先生BBS JP、立法會議員姚柏良先生MH JP、眾商會領袖擔任頒獎嘉賓，各獎項評審委員及業界翹楚出席支持，共同祝賀所有優質顧客服務大獎的得主。
丘應樺局長：政府注資 BUD 基金兩億 助業界 AI 數碼轉型
主禮嘉賓商務及經濟發展局局長丘應樺先生JP 在致辭時表示，AI正推動客戶服務進入新常態，由人主導轉向數據分析與智能系統結合。科技越進步，人與人之間的溫度反而越顯珍貴。優質顧客服務的核心始終是以客為本，服務人員在善用科技的同時，需保留同理心、真試的溝通與人性化的服務，提供科技與溫度並重的貼心服務。他表示：「今年是國家『十五五』規劃謀篇佈局之年，強調高品質發展、創新驅動，以及數字經濟的深度融合。香港正積極對接國家發展大局，以特區所長貢獻國家所需。服務業的升級轉型尤為重要，特區政府已向BUD專項基金注資兩億港元，為業界應用人工智慧提供針對性資助，協助企業數碼轉型。」
蔡煒健主席：參賽數目大增四成 獎項競爭激烈認受性高
香港優質顧客服務協會主席蔡煒健先生致辭時指出：「優質顧客服務大獎2025參賽單位數目高達220個，較上屆大幅增加40%，反映業界對服務質素的重視不斷提升。大會今日共頒發102個獎項，競爭非常激烈。參賽者必須經過公司內部推薦、首輪書面提案方可入圍五強小組面試，既考驗實力又考急才。最後由業界精英及學術界組成的獨立評委選出金、銀、銅及優異奬得主，可謂過五關斬六將，足見奬項的認受性。」眾評審委員在評審期間的無私付出與鼎力支持，確保了獎項的高度認受性與公信力。
優質顧客服務大獎2025結果揭曉 港鐵公司榮膺總冠軍
附件一 ： 優質顧客服務大獎 2025 得獎名單
|卓越服務獎
|總冠軍
|港鐵公司
|總亞軍
|香港電訊有限公司
|總季軍
|香港賽馬會
|傑出個人獎 -熱線中心服務獎
|金獎
|中國銀行(香港)有限公司
|謝美儀
|銀獎
|香港電訊有限公司
|李苗希
|銅獎
|友邦保險（國際）有限公司
|陸廣林
|優異獎
|香港電訊有限公司
|楊淑儀
|優異獎
|九龍巴士(一九三三)有限公司
|温嘉興
|傑出個人獎 - 櫃員服務獎
|金獎
|寶馬汽車(香港)有限公司
|黎家銳
|銀獎
|中華電力有限公司
|劉迪楓
|銅獎
|中國銀行(香港)有限公司
|吳嘉玲
|優異獎
|中國移動香港有限公司
|楊芳進
|優異獎
|信和集團 - 荃新天地2管理有限公司
|傑出個人獎 - 外勤服務獎
|金獎
|香港郵政
|洪子賢
|銀獎
|昂坪360有限公司
|葉嘉雯
|銅獎
|香港蜆殼有限公司
|夏敏
|優異獎
|中國銀行(香港)有限公司
|陸家俊
|優異獎
|國泰
|楊銘熙
|傑出個人獎 - 前線服務獎
|金獎
|中國工商銀行(亞洲)有限公司
|關承恩
|銀獎
|高衞物業管理有限公司
|黃佩貞
|銅獎
|港鐵公司
|羅柏軒
|優異獎
|香港賽馬會
|張子正
|優異獎
|機場保安有限公司
|鄭冰林
|傑出個人獎 - 內部支援服務獎
|金獎
|香港電訊有限公司
|鄭閩穗
|銀獎
|中銀集團人壽保險有限公司
|馬詠詩
|銅獎
|國泰
|鄧楚虹
|優異獎
|友邦保險（國際）有限公司
|呂琛瑜
|優異獎
|香港機場管理局
|黃匡婷
|傑出個人獎 - 顧客服務培訓獎
|金獎
|香港電訊有限公司
|羅嘉欣
|銀獎
|香港賽馬會
|梁偉基
|銅獎
|國泰
|呂言芝
|優異獎
|港鐵公司
|趙子濠
|優異獎
|爽物業管理(香港)有限公司
|葉晶晶
|傑出個人獎 - 顧客服務主管/ 團隊經理獎
|金獎
|國泰
|杜慧盈
|銀獎
|香港賽馬會
|幸海鈴
|銅獎
|港鐵公司
|張潤
|優異獎
|海洋公園公司
|李志杰
|優異獎
|香港電訊有限公司
|黃禮文
|傑出個人獎 - 五大傑出年度客戶服務新星獎
|國泰
|黃詠裕
|香港中華煤氣有限公司
|岑豐華
|香港旅遊發展局
|談舒蕎
|中華電力有限公司
|伍藹媚
|昂坪360有限公司
|游卓婷
|優秀組別獎 - 熱線中心服務獎
|金獎
|中國銀行(香港)有限公司
|數碼客服團隊
|銀獎
|中國移動香港有限公司
|客戶聯絡中心
|銅獎
|港鐵公司
|高速鐵路客務熱綫
|優異獎
|國泰
|Virtual Relationship Manager
|優異獎
|香港電訊有限公司
|1O1O Outbound Contact Centre
|優秀組別獎 - 櫃員服務獎
|金獎
|中華電力有限公司
|智能生活@大埔
|銀獎
|交通銀行(香港)有限公司
|大埔分行
|銅獎
|香港賽馬會
|九龍灣德福場外投注處
|優異獎
|港鐵公司
|圓方禮賓服務
|優異獎
|香港機場管理局
|旅客服務及客運大樓值勤團隊
|優秀組別獎 - 外勤服務獎
|金獎
|國泰
|機場緊急救援團隊
|銀獎
|九龍巴士(一九三三)有限公司
|九巴外勤支援組
|銅獎
|中華電力有限公司
|中電綠D班百變環保車
|優異獎
|昂坪360有限公司
|景點及演藝項目統籌組
|優異獎
|香港機場管理局
|機場上門行李託運服務團隊
|優秀組別獎 - 前線服務獎
|金獎
|國泰
|國泰空中服務員
|銀獎
|香港賽馬會
|屯門市廣場場外投注處
|銅獎
|香港電訊有限公司
|"摯誠為你"團隊
|優異獎
|港鐵公司
|東鐵綫整合組
|優異獎
|香港機場管理局
|香港國際機場貴賓室及政府貴賓室團隊
|優秀組別獎 - 內部支援服務獎
|金獎
|友邦保險（國際）有限公司
|Premier Agency Enquiry Team
|銀獎
|港鐵公司
|車務數據中心
|銅獎
|香港電訊有限公司
|營運轉型團隊
|優異獎
|安盛金融有限公司
|Customer Strategy and Insights Team
|優異獎
|香港賽馬會
|馬場工作組
|優秀組別獎 - 顧客服務培訓獎
|金獎
|香港電訊有限公司
|Consumer Business Group Training Team
|銀獎
|友邦保險（國際）有限公司
|Service Training and Knowledge Team
|銅獎
|港鐵公司
|港鐵學習與培訓
|優異獎
|香港旅遊發展局
|旅客服務和人力資源
|優異獎
|ABC Pathways School
|Training & Development
|
優秀計劃獎 - 客戶關係維繫獎
|金獎
|港鐵公司
|關愛長者計劃
|銀獎
|中華電力有限公司
|全心傳電
|銅獎
|香港電訊有限公司
|香港電訊中小企客戶關係提升計劃
|優異獎
|香港賽馬會
|創新匯聚，社會共融
|優異獎
|國泰
|Cathay Million Miles Programme
|優秀計劃獎 - 數碼轉型獎
|金獎
|港鐵公司
|港鐵智慧出行：乘車優惠計劃數碼轉型
|銀獎
|中華電力有限公司
|香港最大型住宅高峰用電管理計劃引領節能數碼轉型新趨勢
|銅獎
|香港機場管理局
|香港國際機場智能保安檢查系統
|優異獎
|中國移動香港有限公司
|AI 智能客服方案
|優異獎
|昂坪360有限公司
|「讓賓客時刻喜悅」- 昂坪360 AI助理
|優秀計劃獎 - 卓越顧客服務獎
|金獎
|港鐵公司
|啟德及宋皇臺站客戶體驗提升計劃
|銀獎
|香港消防處
|「耆」鄰家訪計劃
|銅獎
|昂坪360有限公司
|閃亮服務計劃 — 締造穆斯林友善景點
|優異獎
|中華電力有限公司
|中電「守望社群 - 社區關顧服務」先導計劃
|優異獎
|爽物業管理(香港)有限公司
|快樂基因：創造更快樂的地方，遇見更快樂的人
|優秀計劃獎 - 卓越人才發展獎
|金獎
|香港消防處
|粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城 - 2025」
|銀獎
|香港機場管理局
|營運主任升能 * 升薪 * 晉階計劃
|銅獎
|香港賽馬會
|追求卓越：零售部傳承計劃
|優異獎
|港鐵公司
|港鐵站務主任夥伴計劃
|優異獎
|機場保安有限公司
|優質顧客服務英語培訓計劃
|優秀計劃獎 - 創新服務獎
|金獎
|港鐵公司
|港鐵智慧出行: 啟德體育園智慧分流系統
|銀獎
|爽物業管理(香港)有限公司
|Happy Moment
|銅獎
|中銀集團人壽保險有限公司
|5+1 Senses @ Service Centre
|優異獎
|九龍巴士(一九三三)有限公司
|寵物巴士團
|優異獎
|香港電訊有限公司
|睿智服務 * 重塑非凡體驗
|優秀計劃獎 - 員工參與度獎
|金獎
|友邦保險（國際）有限公司
|"Inside Out"
|銀獎
|香港賽馬會
|想點就點開心點Programme
|銅獎
|海洋公園公司
|村莊探索之旅
|優異獎
|港鐵公司
|知心聯盟計劃
http://www.hkace.com.hk
Hong Kong Association for Customer Service Excellence
關於香港優質顧客服務協會
香港優質顧客服務協會於2000年2月成立，屬非牟利專業組織，由各行業顧客服務翹楚組成，會員機構數目近50間，代表逾30萬服務從業員。9間創會會員機構包括友邦保險(國際)有限公司、國泰航空有限公司、中原地產代理有限公司、中華電力有限公司、香港電訊有限公司、香港郵政、香港蜆殼有限公司、渣打銀行(香港)有限公司及香港賽馬會。各會員機構不時分享共同信念，通過觀摩學習，互相取長補短，以專業表現，全力推廣優質顧客服務文化。
香港優質顧客服務協會透過舉辦多個項目，包括「優質顧客服務大獎」、 「青年服務之星計劃」和「優質顧客服務計劃」等，以及自2013 年起大力推廣欣賞服務文化、積極推動業界分享管理經驗、鼓勵革新，同時表揚優質顧客服務，從而提升香港服務業的競爭力。
關於優質顧客服務大獎
為促進香港以及會員發展卓越顧客服務，香港優質顧客服務協會於 2001 年首次舉辦優質顧客服務大獎，目的是鼓勵及表揚傑出表現的企業和員工，並推動會員機構一起建立優質顧客服務的文化。現時，優質顧客服務大獎已成為協會一年一度的盛事。