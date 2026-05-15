優質顧客服務大獎2025頒獎典禮圓滿舉行

大會頒發逾百獎項 港鐵榮膺總冠軍

商務及經濟發展局局長丘應樺先生JP (前排右9)、香港優質顧客服務協會主席蔡煒健先生(前排右10)、全國政協委員兼立法會議員邵家輝先生BBS JP(前排右8)，立法會議員姚柏良先生MH JP(後排左7)，一眾創會會員公司代表及執行委員會成員，以及嘉賓們一起進行大合照。

大會共頒發了102個獎項，競爭非常激烈，香港優質顧客服務協會主席蔡煒健先生聯同一眾嘉賓、執行委員會成員與所有得獎者大合照，紀念這個重要時刻。

優質顧客服務大獎2025結果揭曉 港鐵公司榮膺總冠軍





附件一

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優質顧客服務大獎

2025

得獎名單

卓越服務獎 總冠軍 港鐵公司 總亞軍 香港電訊有限公司 總季軍 香港賽馬會 傑出個人獎 -熱線中心服務獎 金獎 中國銀行(香港)有限公司 謝美儀 銀獎 香港電訊有限公司 李苗希 銅獎 友邦保險（國際）有限公司 陸廣林 優異獎 香港電訊有限公司 楊淑儀 優異獎 九龍巴士(一九三三)有限公司 温嘉興 傑出個人獎 - 櫃員服務獎 金獎 寶馬汽車(香港)有限公司 黎家銳 銀獎 中華電力有限公司 劉迪楓 銅獎 中國銀行(香港)有限公司 吳嘉玲 優異獎 中國移動香港有限公司 楊芳進 優異獎 信和集團 - 荃新天地2管理有限公司 傑出個人獎 - 外勤服務獎 金獎 香港郵政 洪子賢 銀獎 昂坪360有限公司 葉嘉雯 銅獎 香港蜆殼有限公司 夏敏 優異獎 中國銀行(香港)有限公司 陸家俊 優異獎 國泰 楊銘熙 傑出個人獎 - 前線服務獎 金獎 中國工商銀行(亞洲)有限公司 關承恩 銀獎 高衞物業管理有限公司 黃佩貞 銅獎 港鐵公司 羅柏軒 優異獎 香港賽馬會 張子正 優異獎 機場保安有限公司 鄭冰林

傑出個人獎 - 內部支援服務獎 金獎 香港電訊有限公司 鄭閩穗 銀獎 中銀集團人壽保險有限公司 馬詠詩 銅獎 國泰 鄧楚虹 優異獎 友邦保險（國際）有限公司 呂琛瑜 優異獎 香港機場管理局 黃匡婷 傑出個人獎 - 顧客服務培訓獎 金獎 香港電訊有限公司 羅嘉欣 銀獎 香港賽馬會 梁偉基 銅獎 國泰 呂言芝 優異獎 港鐵公司 趙子濠 優異獎 爽物業管理(香港)有限公司 葉晶晶 傑出個人獎 - 顧客服務主管/ 團隊經理獎 金獎 國泰 杜慧盈 銀獎 香港賽馬會 幸海鈴 銅獎 港鐵公司 張潤 優異獎 海洋公園公司 李志杰 優異獎 香港電訊有限公司 黃禮文 傑出個人獎 - 五大傑出年度客戶服務新星獎 國泰 黃詠裕 香港中華煤氣有限公司 岑豐華 香港旅遊發展局 談舒蕎 中華電力有限公司 伍藹媚 昂坪360有限公司 游卓婷 優秀組別獎 - 熱線中心服務獎 金獎 中國銀行(香港)有限公司 數碼客服團隊 銀獎 中國移動香港有限公司 客戶聯絡中心 銅獎 港鐵公司 高速鐵路客務熱綫 優異獎 國泰 Virtual Relationship Manager 優異獎 香港電訊有限公司 1O1O Outbound Contact Centre

優秀組別獎 - 櫃員服務獎 金獎 中華電力有限公司 智能生活@大埔 銀獎 交通銀行(香港)有限公司 大埔分行 銅獎 香港賽馬會 九龍灣德福場外投注處 優異獎 港鐵公司 圓方禮賓服務 優異獎 香港機場管理局 旅客服務及客運大樓值勤團隊 優秀組別獎 - 外勤服務獎 金獎 國泰 機場緊急救援團隊 銀獎 九龍巴士(一九三三)有限公司 九巴外勤支援組 銅獎 中華電力有限公司 中電綠D班百變環保車 優異獎 昂坪360有限公司 景點及演藝項目統籌組 優異獎 香港機場管理局 機場上門行李託運服務團隊 優秀組別獎 - 前線服務獎 金獎 國泰 國泰空中服務員 銀獎 香港賽馬會 屯門市廣場場外投注處 銅獎 香港電訊有限公司 "摯誠為你"團隊 優異獎 港鐵公司 東鐵綫整合組 優異獎 香港機場管理局 香港國際機場貴賓室及政府貴賓室團隊 優秀組別獎 - 內部支援服務獎 金獎 友邦保險（國際）有限公司 Premier Agency Enquiry Team 銀獎 港鐵公司 車務數據中心 銅獎 香港電訊有限公司 營運轉型團隊 優異獎 安盛金融有限公司 Customer Strategy and Insights Team 優異獎 香港賽馬會 馬場工作組 優秀組別獎 - 顧客服務培訓獎 金獎 香港電訊有限公司 Consumer Business Group Training Team 銀獎 友邦保險（國際）有限公司 Service Training and Knowledge Team 銅獎 港鐵公司 港鐵學習與培訓 優異獎 香港旅遊發展局 旅客服務和人力資源 優異獎 ABC Pathways School Training & Development

優秀計劃獎 - 客戶關係維繫獎 金獎 港鐵公司 關愛長者計劃 銀獎 中華電力有限公司 全心傳電 銅獎 香港電訊有限公司 香港電訊中小企客戶關係提升計劃 優異獎 香港賽馬會 創新匯聚，社會共融 優異獎 國泰 Cathay Million Miles Programme 優秀計劃獎 - 數碼轉型獎 金獎 港鐵公司 港鐵智慧出行：乘車優惠計劃數碼轉型 銀獎 中華電力有限公司 香港最大型住宅高峰用電管理計劃引領節能數碼轉型新趨勢 銅獎 香港機場管理局 香港國際機場智能保安檢查系統 優異獎 中國移動香港有限公司 AI 智能客服方案 優異獎 昂坪360有限公司 「讓賓客時刻喜悅」- 昂坪360 AI助理 優秀計劃獎 - 卓越顧客服務獎 金獎 港鐵公司 啟德及宋皇臺站客戶體驗提升計劃 銀獎 香港消防處 「耆」鄰家訪計劃 銅獎 昂坪360有限公司 閃亮服務計劃 — 締造穆斯林友善景點 優異獎 中華電力有限公司 中電「守望社群 - 社區關顧服務」先導計劃 優異獎 爽物業管理(香港)有限公司 快樂基因：創造更快樂的地方，遇見更快樂的人 優秀計劃獎 - 卓越人才發展獎 金獎 香港消防處 粵港澳大灣區應急救援聯合演練「聯城 - 2025」 銀獎 香港機場管理局 營運主任升能 * 升薪 * 晉階計劃 銅獎 香港賽馬會 追求卓越：零售部傳承計劃 優異獎 港鐵公司 港鐵站務主任夥伴計劃 優異獎 機場保安有限公司 優質顧客服務英語培訓計劃 優秀計劃獎 - 創新服務獎 金獎 港鐵公司 港鐵智慧出行: 啟德體育園智慧分流系統 銀獎 爽物業管理(香港)有限公司 Happy Moment 銅獎 中銀集團人壽保險有限公司 5+1 Senses @ Service Centre 優異獎 九龍巴士(一九三三)有限公司 寵物巴士團 優異獎 香港電訊有限公司 睿智服務 * 重塑非凡體驗 優秀計劃獎 - 員工參與度獎 金獎 友邦保險（國際）有限公司 "Inside Out" 銀獎 香港賽馬會 想點就點開心點Programme 銅獎 海洋公園公司 村莊探索之旅 優異獎 港鐵公司 知心聯盟計劃





香港 - 2026年5月15日 - 香港優質顧客服務協會（HKACE）上周假香港麗晶酒店隆重舉辦「優質顧客服務大獎2025頒獎典禮暨二十六週年誌慶午宴」，頒發逾百獎項以表揚傑出服務從業員，港鐵公司脫穎而出勇奪最高榮譽「卓越服務獎」總冠軍，成為全場焦點。協會以 「High Tech High Touch, AI賦能客服新世代」作為活動主題，午宴超過450人出席，並邀得商務及經濟發展局局長丘應樺先生JP擔任主禮嘉賓，全國政協委員兼立法會議員邵家輝先生BBS JP、立法會議員姚柏良先生MH JP、眾商會領袖擔任頒獎嘉賓，各獎項評審委員及業界翹楚出席支持，共同祝賀所有優質顧客服務大獎的得主。主禮嘉賓商務及經濟發展局局長丘應樺先生JP 在致辭時表示，AI正推動客戶服務進入新常態，由人主導轉向數據分析與智能系統結合。科技越進步，人與人之間的溫度反而越顯珍貴。優質顧客服務的核心始終是以客為本，服務人員在善用科技的同時，需保留同理心、真試的溝通與人性化的服務，提供科技與溫度並重的貼心服務。他表示：「今年是國家『十五五』規劃謀篇佈局之年，強調高品質發展、創新驅動，以及數字經濟的深度融合。香港正積極對接國家發展大局，以特區所長貢獻國家所需。服務業的升級轉型尤為重要，特區政府已向BUD專項基金注資兩億港元，為業界應用人工智慧提供針對性資助，協助企業數碼轉型。」香港優質顧客服務協會主席蔡煒健先生致辭時指出：「優質顧客服務大獎2025參賽單位數目高達220個，較上屆大幅增加40%，反映業界對服務質素的重視不斷提升。大會今日共頒發102個獎項，競爭非常激烈。參賽者必須經過公司內部推薦、首輪書面提案方可入圍五強小組面試，既考驗實力又考急才。最後由業界精英及學術界組成的獨立評委選出金、銀、銅及優異奬得主，可謂過五關斬六將，足見奬項的認受性。」眾評審委員在評審期間的無私付出與鼎力支持，確保了獎項的高度認受性與公信力。優質顧客服務大獎2025共設「傑出個人獎」、「優秀組別奬」、「優秀計劃獎」等三個組別及卓越大獎等。港鐵公司合共囊括了15個獎項，並在云云參賽精英之中突圍而出，成為香港優質顧客服務大奬2025「卓越服務獎」總冠軍。香港電訊有限公司及香港賽馬會亦憑藉出色的顧客服務，分別成為香港優質顧客服務大奬2025「卓越服務獎」的總亞軍及總季軍得主。其他金獎得主包括：友邦保險國際有限公司、寶馬汽車(香港)有限公司、中國銀行(香港)有限公司、國泰航空、中華電力有限公司、香港消防處、香港郵政及中國工商銀行(亞洲)有限公司。新聞稿由博訊國際公關顧問有限公司（Passion PR Limited）代香港優質顧客服務協會發佈。