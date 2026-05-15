平安數字銀行港元定存新資金全線Up 全新24個月長息定存2.9厘震撼登場

香港 - 2026年5月15日 - 平安數字銀行繼續引領高息熱潮，港元定期存款年利率全線調升，新資金最高可享達2.85厘。同時更重磅推出全新24個月長息定存，不論追求靈活周轉的短期部署，或是長線收息的跨年穩賺佈局，平安數字銀行均助您攻守兼備，在波動市況下，輕鬆「躺著賺高息」。



港元新資金定存利率全面升級



由即日起至2026年5月31日，平安數字銀行個人客戶只需存入100港元或上的新資金，全數定存年期均可享以下升級高息利率：







港元新資金定存年利率

1個月

2.40%

3個月

2.75%

6個月

2.60%

12個月

2.85%



平安數字銀行由即日起推出24個月長息定期存款，年利率高達2.9厘，讓您無懼息口波動，搶先鎖定長達兩年高息回報，輕鬆增值財富。優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。