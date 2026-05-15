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商業動向
出版：2026-May-15 18:50
更新：2026-May-15 18:50
Media OutReach Newswire

平安數字銀行港元定存新資金全線Up 全新24個月長息定存2.9厘震撼登場

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香港 - 2026年5月15日 - 平安數字銀行繼續引領高息熱潮，港元定期存款年利率全線調升，新資金最高可享達2.85厘。同時更重磅推出全新24個月長息定存，不論追求靈活周轉的短期部署，或是長線收息的跨年穩賺佈局，平安數字銀行均助您攻守兼備，在波動市況下，輕鬆「躺著賺高息」。

港元新資金定存利率全面升級

由即日起至2026年5月31日，平安數字銀行個人客戶只需存入100港元或上的新資金，全數定存年期均可享以下升級高息利率：


港元新資金定存年利率
1個月
2.40%
3個月
2.75%
6個月
2.60%
12個月
2.85%
以上年利率僅供參考，年利率將按市場變化調整，並以交易時顯示定期存款頁面的年利率為準。

全新 24 個月長息定存 提前鎖定豐厚回報

平安數字銀行由即日起推出24個月長息定期存款，年利率高達2.9厘，讓您無懼息口波動，搶先鎖定長達兩年高息回報，輕鬆增值財富。

優惠受條款及細則約束。詳情請瀏覽平安數字銀行網站www.pingandb.com。如有查詢，請透過本行個人銀行手機應用程式內的在線客服，或致電客戶服務熱線 3762 9900 與本行聯絡。

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平安數字銀行

平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「 PingAnDB」）是陸金所控股有 限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港 聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字 銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依 託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶 來更順心、便捷的銀行服務，並銳意服務香港以至大灣區的客戶，成為平安集團在港的綜 合金融平台之一。

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關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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