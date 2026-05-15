Bybit RFQ平台接入Orbit Markets 提升機構期權流動性

該精簡流程消除了基礎設施層面的交易摩擦，為追求機構級定價與交易規模的交易者提升了交易執行效率。通過此次整合，交易者可享受更窄的買賣價差、更高效率的大額名義交易執行，以及適配複雜對沖與交易策略的定制化期權結構。 Bybit機構與企業業務負責人Yoyee Wang表示：「我們很高興歡迎Orbit Markets加入Bybit RFQ平台，為機構及專業交易者帶來更豐富的流動性、更充分的市場競爭與更優質的交易執行體驗。」 Orbit Markets首席技術官Tianjiao Sun表示：「我們多年來始終是Bybit平台上最活躍的流動性提供商之一。此次通過RFQ系統合作，很高興能為Bybit帶來全新層級的流動性深度與交易執行品質。」

除RFQ渠道外，Orbit Markets同樣深度參與集中限價訂單簿，為數千種期權合約提供持續雙向流動性。截至目前，Orbit Markets年內促成的名義交易量已超500億美元，在全球多家交易所占據市場份額榜首。 本次合作體現了全球頭部加密期權交易平台與業內領先的加密期權機構流動性提供商，共同為機構參與者打造頂級交易基礎設施的一致目標。 Bybit持續強化機構服務能力，提供先進的交易工具、穩健的安全架構與透明的儲備管理機制。平台全球用戶超8000萬，憑借安全的資產托管與創新的市場解決方案樹立行業口碑，為傳統金融與數字資產市場搭建橋梁，助力機構與零售交易者從容參與加密市場。