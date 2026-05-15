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出版：2026-May-15 20:35
更新：2026-May-15 20:35
PR Newswire

AION V再創佳績：4月全球銷量增長179%，榮膺J.D. Power緊湊型純電SUV魅力指數第一

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廣州2026年5月15日 /美通社/ -- 今年4月，AION V全球銷量同比增長179%，延續強勁增長勢頭。目前，AION V已在中國香港、泰國、新加坡、澳大利亞等全球多個國家和地區上市，下一步還將進入英國、西班牙、法國等市場。AION V能在全球多個市場持續熱銷，源於其過硬的產品品質與紮實的用戶口碑。

出色的口碑在權威調研中得到了充分印證。在全球領先的消費者洞察與市場研究機構J.D. Power發佈的2026中國新能源汽車產品魅力指數研究（NEV-APEAL）中，AION V以837分的優異成績，位居緊湊型純電動SUV市場第一名。該研究聚焦購車2至6個月內的真實用車體驗，圍繞駕駛、補能、智能化等維度，來衡量車主對新能源汽車產品魅力的感受與滿意程度。高分的背後，是車主們對AION V發自內心的喜愛與認可。

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作為一款「新硬派智駕SUV」，AION V擁有越級大空間、舒適豪華配置及豐富的智能化配置。在補能方面，採用400V+3C快充技術，適配全球99%的充電樁。

安全，始終是AION V最堅實的底色。車身按五星安全標準設計，搭載超安全的彈匣電池2.0技術，並配備同級領先的2.3米超長側氣簾，先後獲得歐洲Euro NCAP與澳大利亞ANCAP雙重五星最高安全評級。

憑借全面的產品實力，AION V在多個海外市場也贏得了專業媒體與消費者的高度評價。在澳大利亞，它成功入圍權威媒體Drive評選的「2026年度最佳6萬澳元以下電動車」決賽名單；在東南亞市場，它獲得了新加坡「2025年度A組電動SUV」及印尼「最受歡迎電動車」等獎項。這一系列榮譽，正是AION V全球實力的最好印證。

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從銷量增長到權威獎項，從極致安全到全球口碑，AION V正以紮實的步伐，成為中國智電SUV走向世界的標桿力量。廣汽也將繼續秉持「為全球用戶打造高品質智電產品」的使命，加速駛向更廣闊的國際舞台。

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SOURCE GAC

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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