AION V再創佳績：4月全球銷量增長179%，榮膺J.D. Power緊湊型純電SUV魅力指數第一

廣州2026年5月15日 /美通社/ -- 今年4月，AION V全球銷量同比增長179%，延續強勁增長勢頭。目前，AION V已在中國香港、泰國、新加坡、澳大利亞等全球多個國家和地區上市，下一步還將進入英國、西班牙、法國等市場。AION V能在全球多個市場持續熱銷，源於其過硬的產品品質與紮實的用戶口碑。 出色的口碑在權威調研中得到了充分印證。在全球領先的消費者洞察與市場研究機構J.D. Power發佈的2026中國新能源汽車產品魅力指數研究（NEV-APEAL）中，AION V以837分的優異成績，位居緊湊型純電動SUV市場第一名。該研究聚焦購車2至6個月內的真實用車體驗，圍繞駕駛、補能、智能化等維度，來衡量車主對新能源汽車產品魅力的感受與滿意程度。高分的背後，是車主們對AION V發自內心的喜愛與認可。

作為一款「新硬派智駕SUV」，AION V擁有越級大空間、舒適豪華配置及豐富的智能化配置。在補能方面，採用400V+3C快充技術，適配全球99%的充電樁。 安全，始終是AION V最堅實的底色。車身按五星安全標準設計，搭載超安全的彈匣電池2.0技術，並配備同級領先的2.3米超長側氣簾，先後獲得歐洲Euro NCAP與澳大利亞ANCAP雙重五星最高安全評級。 憑借全面的產品實力，AION V在多個海外市場也贏得了專業媒體與消費者的高度評價。在澳大利亞，它成功入圍權威媒體Drive評選的「2026年度最佳6萬澳元以下電動車」決賽名單；在東南亞市場，它獲得了新加坡「2025年度A組電動SUV」及印尼「最受歡迎電動車」等獎項。這一系列榮譽，正是AION V全球實力的最好印證。