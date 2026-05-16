FutureGrail 在 5 月拍賣會上為 George Daniels 鐘錶創下新的銷售紀錄

百達翡麗、勞力士和江詩丹頓鐘錶的競投異常激烈，所有出價均超乎預期。 阿聯酋阿布扎比、日內瓦和新加坡2026年5月16日 /美通社/ -- FutureGrail 為古董錶估價樹立了新的里程碑，來自 40 多個國家的收藏家參與了其 5 月拍賣會。這場白手套拍賣會成績大幅飆升，其中一款由傳奇製錶大師 George Daniels 改裝的勞力士日誌型腕錶創下新紀錄。 這款非凡鐘錶遠超預期（10 萬至 20 萬美元），最終以 52 萬美元的價格成交。 沒有一件拍品流拍，反映出國際上稀有和精美鐘錶市場十分活躍。

FutureGrail 行政總裁 Ali Nael 表示：「收藏家和機構需求強勁，使春季拍賣會上頂級鐘錶的競投激烈。 這情況在我們的 5 月拍賣會上一目了然，來自世界各地的收藏家無不讚賞所選鐘錶之罕有及品相之佳。 一如預期，這些具有重要歷史意義的獨特鐘錶，果然引起熱烈迴響。」 百達翡麗的 18K 黃金鑲鑽和紅寶石腕錶，視覺效果極為震撼，突破新界限。 型號 4700 / 160J 的價格遠超預期，高達 40 萬美元。 百達翡麗腕錶，尤其是帶有罕見「錶耳」的腕錶，需求也很強勁，例如型號 1579J 的「蜘蛛爪錶耳」和型號 2549/1 J 的「龜爪錶耳」，以及勞力士型號 2057 的單按鈕計時碼錶。