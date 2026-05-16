FutureGrail 在 5 月拍賣會上為喬治丹尼爾斯腕錶創下新的銷售紀錄

百達翡麗、勞力士和江詩丹頓腕錶的競標異常激烈，所有出價均超乎預期。 阿拉伯聯合大公國阿布達比、日內瓦和新加坡2026年5月16日 /美通社/ -- FutureGrail 為古董腕錶估值樹立新的里程碑，來自 40 多個國家的收藏家參與其 5 月拍賣會的競標。 高端拍賣會的成交額大幅飆升，其中一款由傳奇製錶師喬治丹尼爾斯改裝的勞力士日誌型腕錶，創下新的成交紀錄。 這款非凡的鐘錶價值遠超預期（10 萬至 20 萬美元），最終以 52 萬美元的價格成交。 沒有任何一件拍品流拍，反映出國際上稀有和精美鐘錶市場十分活躍。

FutureGrail 執行長 Ali Nael 表示：「收藏家和機構的強勁需求，加劇了春季拍賣會上對頂級鐘錶的競爭。 這一點反映在我們 5 月份的拍賣會，來自世界各地的收藏家對所選腕錶的稀有性和品相表示讚賞。 正如預期，這些獨特且具有重要歷史意義的腕錶引起市場高度熱烈的關注。 其中一款突破設計疆界、視覺最為驚豔的鐘錶，是一只百達翡麗 18K 黃金腕錶，鑲嵌鑽石與紅寶石。 型號 4700 / 160J 的價格遠超預期，高達 40 萬美元。 市場對稀有錶耳設計的百達翡麗腕錶亦展現強勁需求，其中包括型號 1579J 的「蜘蛛耳」、型號 2549/1J 的「烏龜耳」款式，以及勞力士型號 2057 的單按紐計時腕錶。