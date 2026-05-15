Wirestock 募集 2,300 萬美元 A 輪融資，以拓展全球領先的多模態數據平台

資金將加速 Wirestock 數據平台的擴充，讓公司加強向世界頂尖人工智能實驗室提供倫理合規的優質多模態數據集，同時進一步兌現其向全球創作者賦予能力的承諾 三藩市2026年5月15日 /美通社/ -- Wirestock 作為連接全球創意社群與人工智能 (AI) 前沿的平台，今日宣佈完成了 2,300 萬美元 A 輪融資。本輪由 Nava Ventures 領投，參投方包括 SBVP（由 Sheryl Sandberg 共同創立）、Formula VC、I2BF Global Ventures 以及其他策略投資者和現有投資者。 這筆投資將為 Wirestock 使命開創新的篇章：致力為創作者建構將技能轉化為收入的理想平台，並以優質的人工多模態數據，推動全球頂尖的人工智能模型發展。 此等數據不經隨意抓取，亦非改作他用，而是刻意創作而生。

Wirestock 自創立至今，社群已增長至超過 70 萬名創作者，包括攝影師、錄像師、平面設計師、3D 藝術家、電影製作人及音樂家。他們合共向平台貢獻了數百萬份素材，每月直接付予創作者的金額達數百萬美元。 這些數據表明，人類創意與科技進步相輔相成，而不是彼此削弱。 採用人工智能授權模式後，創作者獲得的報酬按年增長了 20 倍，並推動業務的年度運轉率突破 4,000 萬美元。 Wirestock 行政總裁兼聯合創辦人 Mikayel Khachatryan 說：「Wirestock 建構出無比靈活的平台，巧妙協調複雜多模態數據集的創建、策展和交付。 透過學習這些數據，人工智能模型能更深入了解我們周遭的世界，並在執行創意任務時變得更加得心應手。 縱有種種創新，我們始終不忘 Wirestock 的真正動力——我們的全球創作者社群。 我們始終堅定地致力提供公平報酬、透明視野，以及提供符合倫理的數據，促進負責任的人工智能發展。」

「這筆資金將讓我們深化研究，並持續擴充平台，以應對未來人工智能模型不斷演變的數據需求。 能與 Nava Ventures 及其他享有共同願景的投資者攜手合作，我們感到無比振奮。」 新一代多模態數據 Wirestock 的數據集專為現代多模態架構的需求而設，服務主要的超大規模雲端服務商及前沿人工智能實驗室。 現今訓練人工智能模型所用的大部分視覺數據，其誕生之初從未以此為目標。 數據本為娛樂、市場推廣或社交媒體而生，後來才改作他用。 Wirestock 卻反其道而行。 平台上的每項資產，無論是圖像、影片、3D 模型、設計或真實空間數據，都是專為人工智能學習而進行採集、策展和結構化整理。

策展工作經由多層管道完成，融合人類專家審查與人工智能輔助審核，最終產生的數據集擁有高信噪比、密集語義標註，以及視覺語言模型訓練不可或缺的精密圖文校準。 所得成果與其稱作數據堆砌，不如說是一本教科書：內容特意依照人工智能模型實際學習視覺世界與人類創意的方式，有條不紊地編排。 對那些正在開發新一代基礎模型的人工智能實驗室來說，這種差異會直接影響收斂速度、下游任務表現，以及部署穩健程度。 在超過 70 萬名合資格創作者橫跨多個創意領域的貢獻下，Wirestock 建構出數據採集與策展的基礎設施，令競爭對手望塵莫及。



這正是 Wirestock 這次 A 輪融資將要鞏固的優勢地位。 這筆資金將讓公司更有效地執行越來越複雜的定制數據集，擴展對新興創意模式的覆蓋範圍，並加強各類整合，讓 Wirestock 的數據管道無縫融入其人工智能實驗室夥伴的研究工作流程。 隨著目前正在開發的模型不斷拓展感知、生成和推理的新領域，訓練這些模型所需的基礎設施亦必須與時並進。 Wirestock 正在構建這樣的基礎設施。

Nava Ventures 的 Freddie Martignetti 表示：「Wirestock 站在增長迅速的多模態數據生態系統的最前沿。 當人工智能跨越語言系統的界限，多模態數據將在每個模型的訓練中變得日益重要。 Mikayel 和 Wirestock 團隊在此領域中思慮非常周全，並已將自己確立為該範疇的明確領導先鋒。」 建立全球領先的創作者盈利化平台 A 輪融資的相當比例將投放於擴展 Wirestock 的創作者平台，開發嶄新工具、功能與收益途徑，讓處於事業各個階段的創意專業人士，皆能更從容地作出意義重大的貢獻，並持續獲得穩定回報。

平台目前已支援攝影、影片、平面設計、動態設計、3D 建模、音樂等多個範疇，未來將持續擴展其創意領域、項目形式及報酬機制。 Wirestock 上的每位創作者，都確切知曉自己作品的去向，以及獲取酬勞的方式。 這份透明度是根本之道，絕無讓步空間。 關於 Wirestock Wirestock 是全球頂尖的平台，讓創作者將技能轉化為收入，並以優質的人工多模態數據，推動全球頂尖的人工智能模型發展。 Wirestock 擁有超過 70 萬名創作者的全球社群，其在平台上已累積賺取數百萬美元，並與全球頂尖的人工智能實驗室建立合作關係。Wirestock 正處於創意經濟與尖端人工智能發展的交匯點。 公司總部設在加州三藩市。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：wirestock.io