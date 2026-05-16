Entrepreneur Universe Bright Group 發布2026年第一季度財務業績

西安2026年5月16日 /美通社/ -- Entrepreneur Universe Bright Group（以下簡稱「EUBG」或「公司」），一家內華達州註冊公司，公布了截至2026年3月31日止三個月的未經審計財務業績。

在2026年第一季度，公司持續優化其服務結構，並拓展部分精選業務計劃，其中包括近期完成對香港公司 Heng Ying International Investment Limited 100%股權的收購。該項收購使公司在放債人牌照續期完成後，可開展商業貸款業務，預計續牌時間約為2026年6月。

EUBG通過其全資中國子公司提供數字營銷諮詢服務。公司專注於為中國企業提供營銷諮詢及相關服務，通過線上及綜合服務解決方案支持品牌發展及客戶獲取。

公司同時正在評估戰略擴展機會，包括通過其新收購的香港子公司 Heng Ying International Investment Limited 開展部分金融科技相關業務。

此外，公司已於2026年2月25日完成1比10反向股票拆分，以進一步使公司的資本結構與長期戰略目標保持一致。

管理層評論

EUBG首席執行官陶國林先生表示：

「儘管第一季度業績反映出更加謹慎的經營環境以及部分服務業務線的調整，但我們仍然保持了盈利能力及穩健的現金狀況。

我們將繼續專注於嚴格執行、運營優化以及長期戰略發展。展望未來，我們將持續提升諮詢服務能力，並審慎評估支持可持續增長的新業務機會。」