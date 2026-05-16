CSTS Enterprises推出「C世代」計劃----開創性國際足球盛宴將於今年五月在中國湖南首次亮相

香港2026年5月16日 /美通社/ -- CSTS Enterprises（簡稱「CSTS」）今天正式宣佈啟動「C世代」(Gen C)計劃——這是一個獨一無二的開創性公私合作計劃，旨在激發和培養青年體育人才，夯實基層足球基礎，連接東西方，並在全球範圍內推廣「職業-業餘」互動模式。 C世代計劃將與湖南省政府合作，於今年五月下旬在永州和湘潭舉辦大型活動，正式首次亮相。該計劃打算將世界級足球和國際體育文化帶到華中地區。 作為該計劃的一大亮點，CSTS將把一支來自西班牙巴塞羅那的精英球員團隊帶到湖南，在永州和湘潭兩座城市舉辦表演賽，為湖南全省乃至全國的球迷打造難忘的現場觀賽體驗。

領銜出席並參加這些活動的是兩位標誌性的前巴塞羅那足球俱樂部(FC Barcelona)球星、國際足壇傳奇人物：裡瓦爾多(Rivaldo)和薩維奧拉(Saviola)。 裡瓦爾多-維多-博爾巴-費雷拉（Rivaldo Vítor Borba Ferreira，巴西）是足球界最負盛名的攻擊型中場和前鋒之一。裡瓦爾多以其超凡的技術、創造力和致命的左腳聞名於世。1997年至2002年效力於巴塞羅那足球俱樂部期間，他打進超過100粒進球，帶領球隊贏得多項國內冠軍頭銜。他的職業生涯榮譽包括：1999年榮獲金球獎(Ballon d'Or)（還被評為國際足聯(FIFA)世界足球先生），以及2002年隨巴西國家隊捧起世界盃冠軍獎盃。裡瓦爾多這個名字，始終與精彩絕倫的進球、非凡的天資和最高級別球賽上的領袖風範緊密相連。

哈維爾-佩德羅-薩維奧拉-費爾南德斯（Javier Pedro Saviola Fernández，阿根廷），因其速度、敏捷性和本能般的射門技術而被人銘記，人們親切地稱他為「El Conejo」（西班牙語：「兔子」）。薩維奧拉年輕時從阿根廷河床俱樂部(River Plate)以天才新星的身份加盟巴塞羅那足球俱樂部，2001年至2007年效力於該俱樂部，在西甲聯賽(La Liga)中打進超過70粒進球。作為2004年奧運會男足金牌得主阿根廷隊成員的薩維奧拉，在其輝煌的職業生涯中還曾效力於皇家馬德里(Real Madrid)，並入選貝利(Pelé)評選的FIFA 100歷史上最偉大在世球員名單。

裡瓦爾多和薩維奧拉共同作為巴塞羅那足球俱樂部21世紀初黃金時代的不朽標誌而載入史冊。兩人在巴塞羅那重疊的效力時期，正是那段傳奇一代鋒線群星閃耀時代的縮影。他們參與C世代計劃，充分彰顯了該計劃的宏大雄心和國際地位，同時也進一步提升了CSTS的全球影響力。 通過C世代計劃，CSTS及其當地和地區合作夥伴打算促進有影響力的文化交流，提升當地體育參與度，並為湖南全省的青年體育發展創造持久的機會。除了表演賽之外，該計劃還將作為一個持久的激勵平台，把世界級體育榜樣帶到當地社區身邊，展現足球的團結力量。

關於CSTS Enterprises CSTS Enterprises是一家由內容和IP驅動的綜合性媒體、娛樂、體育及旅遊科技集團。該公司以打造獨一無二、高影響力的內容為核心，依托世界級知識產權，為全球資源與地方性及地區性受眾牽線搭橋。CSTS與國際足聯世界盃、世界一級方程式錦標賽等頂級國際IP及一流體育娛樂賽事合作，致力於提供真實、優質的體驗。 CSTS融合體驗式旅遊、整合營銷、數據與技術，打造互聯的端到端體驗。憑借將行業專業知識與智能數字化能力相結合，CSTS幫助簡化出行流程、提升效率、強化品牌影響力。該公司秉持協作共贏、前瞻佈局的理念，助力客戶應對瞬息萬變的全球商業格局，將複雜挑戰轉化為無縫且可擴展的解決方案。