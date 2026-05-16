凝聚社區力量 推動樂齡科技融入智慧健康生活

香港 - 2026年5月16日 - 由賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務主辦的「賽馬會『a家』科技生活節：未來居家新體驗」，一連兩日（5月16日至17日）於將軍澳新都城中心舉行。活動透過互動體驗及一系列專題活動，帶領公眾探索智慧居家的未來發展，鼓勵市民善用科技，實踐健康、安全和自主的生活方式。





「賽馬會『a家』科技生活節：未來居家新體驗」設有六大專區，包括「未來居家體驗區」、「器材速淨區」、「健康生活檢查站」、「社區伙伴聯展」、「『a家』服務諮詢站」及主舞台的「科技與健康專題講座」，全面展示樂齡科技於日常生活及照護層面的創新應用。



其中，「未來居家體驗區」展示多款適合香港市民使用的樂齡科技產品，如行走助力機械人、無創血糖儀及防跌監測裝置等，公眾有機會即場試用精選器材，深入了解科技如何融入居家生活；「器材速淨區」運用輪椅車轆洗淨機及高溫蒸氣消毒機，免費為市民清潔枴杖、助行架及輪椅等輔助器材。「社區伙伴聯展」匯聚多個地區合作夥伴，一站式介紹社區支援服務及實用資訊；「健康生活檢查站」提供包括VR認知障礙風險評估及身體組成分析等免費健康檢查，協助市民全面掌握身體狀況；而「『a家』服務諮詢站」則介紹器材租賃方案，讓市民可即場了解並登記相關服務。



此外，活動期間設有多場「科技與健康專題講座」，邀請註冊職業治療師、物理治療師及社工等專業人士，分享輔助器材應用、居家安全及照顧者支援等實用知識，協助市民由「認識」進一步走向「應用」，提升整體生活質素。



賽馬會「a家」樂齡科技教育及租賃服務由香港社會服務聯會主辦，並由香港紅十字會、基督教香港信義會社會服務部及聖雅各福群會擔任核心營運機構，透過教育、租賃、清潔及保養服務，提升公眾對樂齡科技的認識，支援有需要人士善用科技，改善生活質素，實踐居家安老。是次科技生活節獲多個合作夥伴支持和參與，包括地區租賃服務點及長者社區照顧服務券（社區券）合作單位，攜手推動樂齡科技應用及社區照護發展，進一步強化社區支援網絡。



香港社會服務聯會行政總裁陳文宜議員、香港賽馬會慈善事務總經理（樂齡護老）鍾惠敏女士、地區合作夥伴、多名西貢區區議員及特別嘉賓、著名歌手及演員Joe Junior先生於活動開幕儀式一同見證「賽馬會『a家』科技生活節：未來居家新體驗」的開展。



香港社會服務聯會行政總裁陳文宜議員致辭時表示：「賽馬會『a家』樂齡科技教育及租賃服務自2020年推出以來，成功建立結合『教育、租賃及清潔保養』的一站式服務模式，讓樂齡科技真正走入社區、融入生活。現時服務網絡已覆蓋全港超過160個地區服務點，包括長者中心及區議員辦事處，並與超過20個長者社區照顧服務券認可服務單位合作，有效提升科技的可及性與應用普及。感謝合作夥伴與我們一同匯聚社區力量，推動智慧健康生活。展望未來，社聯將繼續連結政策、科研及社區資源，推動樂齡科技與銀髮經濟發展，建立更完善的支援生態圈，讓創新科技真正惠及每個家庭。」



香港賽馬會慈善事務總經理（樂齡護老）鍾惠敏女士表示：「賽馬會『a家』的租賃服務至今惠及近5,000人，提供逾140類、2,000多件樂齡科技產品，涵蓋日常照顧體弱長者、健康監測等不同範疇。推動樂齡科技的關鍵在於將科技由『認識』轉化為『應用』，切實解決居家照顧的痛點，讓科技成為有溫度、貼近生活的支援工具。我們希望透過是次活動讓市民透過親身體驗，感受科技的溫度與實用性，攜手推動智慧居家生活發展。」



特別嘉賓著名歌手及演員Joe Junior亦分享其對樂齡科技的見解。他表示，樂齡科技並非只為身體較弱人士而設，而是能為每個人提升安全感及生活質素，例如健康監測及防跌裝置，既有助長者維持自主生活，亦能減輕照顧者壓力。他鼓勵市民主動了解不同產品，親身體驗功能，有需要可使用樂齡科技服務，租用或先租後買，配合不同需要，讓科技成為未來生活的重要助力。



「賽馬會『a家』科技生活節：未來居家新體驗」不僅展示創新產品與服務，讓市民近距離接觸樂齡科技，更促進社區各界交流合作。未來，賽馬會「a家」將持續連繫不同持份者，推廣以人為本的樂齡科技應用，鼓勵市民由認識走向實踐，共同打造更安全、便利及有溫度的智慧居家生活，為高齡化社會開創更多可能。



賽馬會「a家」科技生活節：未來居家新體驗」

日期：2026年5月16 至 17日（星期六及日）

時間：上午11:00 - 下午7:00

地點：將軍澳新都城中心三期一樓天幕廣場

費用：全免

網址：https://ageathome.hk/zh/news_events/techcarnival/



