Hindustan Zinc 與 V-Spark DeepTech 推動人工智能主導的工業轉型，瞄準 2.09 億美元效益價值

印度烏代浦2026年5月16日 /美通社/ -- Hindustan Zinc Limited 作為 Vedanta Group 旗下公司，兼全球規模數一數二的綜合鋅生產商及頂尖銀生產商，與全球企業創新、加速器與創投平台 V-Spark DeepTech Ventures 合作，主辦了 Zinnovation 2026 大會。 Hindustan Zinc 正聯同 V-Spark DeepTech Ventures，以人工智能 (AI) 引領工業蛻變，矢志達成 2.09 億美元的價值成果。 所識別出的價值來源，預計將來自 Hindustan Zinc 旗下礦山、冶煉廠及相關營運環節中的生產力躍升、成本精簡、資產穩健、能源效益、安全強化、回收率增進，以及決策能力增速。 V-Spark 將把這些新世代用例延伸至更廣闊的製造業領域，該領域已屆成熟，正適宜借助人工智能的力量加以昇華。

大會期間，雙方與 XCMG、Sandvik、STL Digital 及 AVEVA 簽訂了合作備忘錄 (MoU)。 V-Spark 還與多間新晉初創公司簽訂了協議，包括 Beta Tanks Robotics、Symboticware AI、Kernely、Uncharted Technologies、Infinite Uptime、Intellisense.io 及 Accenture，旨在將潛力豐厚的解決方案推進至深入技術評估及試點準備階段。 Hindustan Zinc 主席 Priya Agarwal Hebbar 表示：「製造業的前路，繫於我們能否發揮智慧，擴展規模。 在 Hindustan Zinc，我們正把科技融入業務核心，即使是傳統產業也能轉為以數據為本，增強實力。 Zinnovation 匯集全球卓識、創新思維與解決方案，務求帶來工業級影響力。」 V-Spark DeepTech Ventures 主席 Akarsh Hebbar 表示：「下一階段的工業領導地位，將由人工智能與協作創新共同推動。 Zinnovation 體現我們在此方向上的堅定承諾 —— 讓創新自試點萌芽，終至大規模工業落地開花。」

Hindustan Zinc 現正經由 V-Spark DeepTech Ventures，與逾 50 間深科技初創公司合作，推行超過 100 個項目，範圍包括產能提升、成本優化、引領 ESG（環境、社會及管治）、資產表現、安全與營運效率。 關於 Hindustan Zinc Hindustan Zinc Limited 是全球最大的綜合鋅生產商。 公司連續第三年獲 S&P Global CSA 2025 認可為全球最可持續的金屬及採礦企業，也是首間晉身為國際礦業與金屬理事會 (ICMM) 成員的印度公司。 關於 V-Spark DeepTech Ventures V-Spark DeepTech Ventures Pvt. Ltd. 是 Vedanta 旗下專門負責深度科技與創新的部門，目前正加快推動集團在採礦、金屬及製造業務方面的技術驅動轉型。