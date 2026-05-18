De Beers 集團 2026 年第一季度鑽石產量強勁增長 17%

加拿大與南非礦區領跑全球，全年產量目標信心堅定
英國倫敦 - 2026年5月18日 - 近日，De Beers 集團發佈 2026 年第一季度生產報告。報告顯示，得益於各礦區良好的營運態勢，集團當季毛坯鑽石總產量達 713.3 萬克拉，較去年同期增長 17%。這一增長主要源於加拿大 Gahcho Kué 礦按計劃釋放礦石資源，以及南非 Venetia 礦地下開採量的穩步提升。
各礦區產量穩步增長
博茨瓦納依然是De Beers 集團產量的核心支柱。第一季度，博茨瓦納總產量為 481.4 萬克拉，較去年同期上升 5%。其中，Jwaneng 礦產量達到 223.2 萬克拉，與去年同期基本持平；Orapa 礦得益於回收礦石品位的提升，貢獻了 258.2 萬克拉的產量（該礦區還包括已處於維護保養狀態的 Lethakane 礦和 Damtshaa 礦）。
加拿大 Gahcho Kué 礦第一季度表現尤為出色，產量攀升至 102.3 萬克拉，較去年同期大幅增長 163%，反映出新區礦石庫存有序轉化為穩定產出。南非 Venetia 礦地下開採繼續發揮增長潛力，第一季度產量達 74 萬克拉，較去年同期提升 53%。
納米比亞地區第一季度總產量為 55.6 萬克拉，主要受 Debmarine Namibia 兩艘礦船定期維護及 2025 年兩艘舊礦船退役的持續影響，產量處於結構性調整階段。
銷售業績穩健提升
第一季度，De Beers 集團共舉辦兩場原石鑑賞會，毛坯鑽石總銷量達 772.3 萬克拉，較去年同期增長 63%；合併銷量為 640.8 萬克拉，較去年同期增長 53%；實現合併銷售收入 6.48 億美元，與去年同期相比，增長 25%，本季銷售表現顯著優於去年同期。
此外，合併平均售價為 101 美元/克拉，較去年同期有所調整，主要受產品組合中低價值貨品佔比變化影響。未來，De Beers 集團將繼續優化銷售策略，以靈活姿態應對市場波動。
全年產量指引保持不變
基於對當前市場環境的評估，De Beers 集團維持 2026 年全年毛坯產量指引不變，預計為 2,100 萬至 2,600 萬克拉；單位成本指引亦保持不變，約為每克拉 80 美元。集團將持續關注全球宏觀經濟動態，靈活調整生產節奏，確保與市場需求精準匹配。
可持續發展與市場佈局
De Beers 集團始終以「創守永恒」（Building Forever）可持續發展戰略為核心指引，推動業務與社區、環境的協同發展。第一季度的穩健開局，為落實全年戰略藍圖構建了關鍵優勢。
在大中華區市場，De Beers 集團持續深化天然鑽石的品類教育與消費者溝通，從舉辦天然鑽石工作坊、線上數位化溯源平台 Tracr 官方小程式，到即將於今年 7 月盛大舉辦的沙漠鑽石發佈盛典，無不體現集團致力於本地市場、推動天然鑽石行業可持續發展的務實承諾。這些行動也為「鑽石恒久遠，一顆永留傳」這一經典宣言賦予了當代註解。展望未來，De Beers 集團將繼續秉持對負責任採購的堅定承諾，以穩健姿態為天然鑽石行業的長遠發展增添動力。
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關於 De Beers 集團
De Beers 集團（De Beers Group）成立於 1888 年，是全球領先的鑽石公司，在鑽石勘探、開採、銷售和行銷方面擁有無與倫比的專業經驗。De Beers 集團及其合作夥伴在鑽石供應鏈僱用超過 20,000 名員工。以產值及在博茨瓦納、加拿大、納米比亞和南非的開礦作業而言，De Beers 集團為全球最大的鑽石生產公司。創新是De Beers 集團的核心策略，以此發展包括 De Beers （De Beers London）和 Forevermark 永恒印記在內的品牌組合，以及其他開創性解決方案，例如鑽石開採和可追溯性計劃 GemFair 和 Tracr。De Beers 集團透過De Beers 鑽石研究機構（De Beers Institute of Diamonds）提供教育和實驗室服務，並憑藉De Beers 集團 Ignite 團隊推出多種鑽石分選、檢測和分類技術系統，為鑽石行業提供優質的服務和先進技術。De Beers 集團致力於「創守永恒」的承諾，該承諾建基於一套全方位策略框架，引領我們邁向更公平、安全、潔淨及健康的未來，在促進社區繁榮的同時，確保環境得到持久守護。De Beers 集團是 Anglo American PLC 集團的一員。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.debeersgroup.com。