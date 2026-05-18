De Beers 集團 2026 年第一季度鑽石產量強勁增長 17%

加拿大與南非礦區領跑全球，全年產量目標信心堅定

英國倫敦 - 2026年5月18日 - 近日，De Beers 集團發佈 2026 年第一季度生產報告。報告顯示，得益於各礦區良好的營運態勢，集團當季毛坯鑽石總產量達 713.3 萬克拉，較去年同期增長 17%。這一增長主要源於加拿大 Gahcho Kué 礦按計劃釋放礦石資源，以及南非 Venetia 礦地下開採量的穩步提升。





各礦區產量穩步增長



博茨瓦納依然是De Beers 集團產量的核心支柱。第一季度，博茨瓦納總產量為 481.4 萬克拉，較去年同期上升 5%。其中，Jwaneng 礦產量達到 223.2 萬克拉，與去年同期基本持平；Orapa 礦得益於回收礦石品位的提升，貢獻了 258.2 萬克拉的產量（該礦區還包括已處於維護保養狀態的 Lethakane 礦和 Damtshaa 礦）。



加拿大 Gahcho Kué 礦第一季度表現尤為出色，產量攀升至 102.3 萬克拉，較去年同期大幅增長 163%，反映出新區礦石庫存有序轉化為穩定產出。南非 Venetia 礦地下開採繼續發揮增長潛力，第一季度產量達 74 萬克拉，較去年同期提升 53%。



納米比亞地區第一季度總產量為 55.6 萬克拉，主要受 Debmarine Namibia 兩艘礦船定期維護及 2025 年兩艘舊礦船退役的持續影響，產量處於結構性調整階段。



銷售業績穩健提升



第一季度，De Beers 集團共舉辦兩場原石鑑賞會，毛坯鑽石總銷量達 772.3 萬克拉，較去年同期增長 63%；合併銷量為 640.8 萬克拉，較去年同期增長 53%；實現合併銷售收入 6.48 億美元，與去年同期相比，增長 25%，本季銷售表現顯著優於去年同期。



此外，合併平均售價為 101 美元/克拉，較去年同期有所調整，主要受產品組合中低價值貨品佔比變化影響。未來，De Beers 集團將繼續優化銷售策略，以靈活姿態應對市場波動。



全年產量指引保持不變



基於對當前市場環境的評估，De Beers 集團維持 2026 年全年毛坯產量指引不變，預計為 2,100 萬至 2,600 萬克拉；單位成本指引亦保持不變，約為每克拉 80 美元。集團將持續關注全球宏觀經濟動態，靈活調整生產節奏，確保與市場需求精準匹配。



可持續發展與市場佈局



De Beers 集團始終以「創守永恒」（Building Forever）可持續發展戰略為核心指引，推動業務與社區、環境的協同發展。第一季度的穩健開局，為落實全年戰略藍圖構建了關鍵優勢。



在大中華區市場，De Beers 集團持續深化天然鑽石的品類教育與消費者溝通，從舉辦天然鑽石工作坊、線上數位化溯源平台 Tracr 官方小程式，到即將於今年 7 月盛大舉辦的沙漠鑽石發佈盛典，無不體現集團致力於本地市場、推動天然鑽石行業可持續發展的務實承諾。這些行動也為「鑽石恒久遠，一顆永留傳」這一經典宣言賦予了當代註解。展望未來，De Beers 集團將繼續秉持對負責任採購的堅定承諾，以穩健姿態為天然鑽石行業的長遠發展增添動力。







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