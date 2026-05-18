朱拉隆功大學學子引領社區主導型流浪動物福利模式

朱拉隆功大學獸醫專業學生動物福利俱樂部 成立於九年前，運營著「 JohnJud (Stray) 」項目，照料全校各學院及暹羅廣場(Siam Square)、山燕市場(Samyan Market)等周邊區域的流浪貓狗。其工作涵蓋絕育、疫苗接種、醫療救治、領養安置及科普宣傳，體現了植根於「One Health」（共同健康）理念的整體性方法，將人類、動物與環境的健康緊密關聯。

項目核心亮點為「JohnJud Map」線上平台，已收錄超200只流浪動物信息。平台展示每隻動物的詳細檔案，包括照片、性格、疫苗接種情況，助力師生及公眾安全接觸動物。平台以不同顏色的標記區分動物是溫順、害羞還是需謹慎接近，從而減少日常接觸中的恐懼與不確定性。

該項目的核心是採用國際公認的「誘捕-絕育-放歸」(TNR)模式。動物經捕捉、絕育、接種疫苗後，放回原棲息地，可阻止未絕育流浪動物遷入，逐步穩定種群數量。為便於追蹤，絕育動物會被做標記或植入微芯片，方便後續監測與照料。截至目前，項目已為超500只動物完成絕育，成效顯著。