賽馬會運算思維教育 – 第10屆全港小學生運算思維比賽　總決賽及頒獎典禮

十載深耕 首設Hackathon 現場對決 全方位推動運算思維教育
香港 - 2026年5月18日 - 由「賽馬會運算思維教育」（
CoolThink@JC
）
及香港運算思維教育創新社群教師協會
聯合主辦的「第
10
屆全港小學生運算思維比賽」
總決賽及頒獎典禮，在周末（5月16日）於英華書院圓滿舉行。今年總決賽首度引入即場競技的 Hackathon
模式，引用現場闖關大挑戰全面考驗小學生的運算思維、臨場應變及團隊協作能力。
「賽馬會運算思維教育」計劃旨在啟發學生在日常生活中的數碼創意，從小培養他們主動運用科技解難的能力。計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，香港教育大學、美國麻省理工學院及香港城市大學聯合策動。今年比賽獲得教育局、香港教育城、資訊科技教育領袖協會、香港資助小學校長會、香港電腦教育學會及津貼小學議會共同支持。
本屆初賽以「促進健康生活或鼓勵運動」為主題，參賽隊伍需運用 Scratch 或 App Inventor 設計以人為本的創新解難方案。本屆賽事共吸引逾 160 支小四至小六隊伍參加，最終選出 20 支優秀隊伍晉身總決賽。來自英皇書院同學會小學第二校的「英二小精英」勇奪 App Inventor 組別冠軍；而拔萃小學的「DPS Fun Sports」則奪得 Scratch 組別冠軍。
Hackathon 限時闖關 多元任務展才能
總決賽現場氣氛熾熱，入圍隊伍與時間競賽，連續完成多個範疇的編程及解難任務。學生化身「首席除錯官」，修復 AI 停車場系統的邏輯漏洞；操作工程車辨識顏色及道具，運用文字辨識技術處理車牌識別；同時亦須使用編程控制機械人的表情動作，以及完成不插電路軌拼砌等挑戰。比賽任務多元有趣，學生們全情投入，即場分析及拆解難題，充分展現運算思維及創意潛能，發揮團隊協作及臨場應變能力。
嘉許勝出隊伍 勉勵未來棟樑
比賽結束後隨即舉行頒獎典禮，賽馬會運算思維教育計劃總監賴錫璋先生 及教育局總課程發展主任 ( 科技教育 ) 林詠宜女士 親臨主禮。
賴錫璋先生 致辭時表示：「計劃推行十年以來，我們一直致力培養學生的解難能力、批判思維與創意思維。相關教材已於 2023 年獲教育局納入常規課程，率先在香港實現課程主流化；其後透過姊妹學校計劃，將相關計劃與教材推廣至內地 50 所小學；今年更進一步與柬埔寨政府合作，把香港運算思維教育的成功經驗延伸至當地。未來我們會持續縮窄數碼鴻溝、推動數字教育，助力年輕一代迎接創科世代所帶來的機遇和挑戰。」
榮獲App Inventor組別冠軍的英皇書院同學會小學第二校「英二小精英」團隊，獲悉奪冠喜訊後滿心驚喜，隊中一名同學更激動落淚。同學們表示，本屆賽事設立多樣化闖關任務，難度頗高，全憑自主解題。團隊成員印象最為深刻的是屏幕圖案挑戰任務，他們表示：「大家試咗好多次都搞唔掂，最後憑住一齊同心協力先至成功突圍，亦都深深體會到團結合作先係攞到好成績嘅關鍵。」
附錄：
第 10 屆全港小學生運算思維比賽
獲獎名單
組別： App Inventor
| 名次
| 學校名稱
| 隊伍名稱
| 冠軍
| 英皇書院同學會小學第二校
| 英二小精英
| 亞軍
| 油蔴地天主教小學
| 做運動GO GOAL GO
| 季軍
| 救世軍田家炳學校
| 散步星小隊 (Planet Walk Team)
| 優異
| 拔萃小學
| Sporty DPS
| 優異
| 香港浸信會聯會小學
| 步步GOAL星
組別： Scratch
| 名次
| 學校名稱
| 隊伍名稱
| 冠軍
| 拔萃小學
| DPS Fun Sports
| 亞軍
| 嘉諾撒聖瑪利學校
| We are healthy guys
| 季軍
| 東華三院蔡榮星小學
| STEAM Star
| 優異
| 浸信會孔憲紹天虹小學
| 天虹體能隊
| 優異
| 佛教志蓮小學
| 金獎組