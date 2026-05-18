賽馬會運算思維教育 – 第10屆全港小學生運算思維比賽　總決賽及頒獎典禮

十載深耕 首設Hackathon 現場對決 全方位推動運算思維教育

香港 - 2026年5月18日 - 由「賽馬會運算思維教育」（ CoolThink@JC ） 及香港運算思維教育創新社群教師協會 聯合主辦的「第 10 屆全港小學生運算思維比賽」 總決賽及頒獎典禮，在周末（5月16日）於英華書院圓滿舉行。今年總決賽首度引入即場競技的 Hackathon 模式，引用現場闖關大挑戰全面考驗小學生的運算思維、臨場應變及團隊協作能力。



賽馬會運算思維教育計劃總監賴錫璋先生、教育局總課程發展主任(科技教育)林詠宜女士、協辦機構代表與一眾得獎隊伍大合照 。

「賽馬會運算思維教育」計劃旨在啟發學生在日常生活中的數碼創意，從小培養他們主動運用科技解難的能力。計劃由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助，香港教育大學、美國麻省理工學院及香港城市大學聯合策動。今年比賽獲得教育局、香港教育城、資訊科技教育領袖協會、香港資助小學校長會、香港電腦教育學會及津貼小學議會共同支持。



本屆初賽以「促進健康生活或鼓勵運動」為主題，參賽隊伍需運用 Scratch 或 App Inventor 設計以人為本的創新解難方案。本屆賽事共吸引逾 160 支小四至小六隊伍參加，最終選出 20 支優秀隊伍晉身總決賽。來自英皇書院同學會小學第二校的「英二小精英」勇奪 App Inventor 組別冠軍；而拔萃小學的「DPS Fun Sports」則奪得 Scratch 組別冠軍。



Hackathon 限時闖關 多元任務展才能



總決賽現場氣氛熾熱，入圍隊伍與時間競賽，連續完成多個範疇的編程及解難任務。學生化身「首席除錯官」，修復 AI 停車場系統的邏輯漏洞；操作工程車辨識顏色及道具，運用文字辨識技術處理車牌識別；同時亦須使用編程控制機械人的表情動作，以及完成不插電路軌拼砌等挑戰。比賽任務多元有趣，學生們全情投入，即場分析及拆解難題，充分展現運算思維及創意潛能，發揮團隊協作及臨場應變能力。



嘉許勝出隊伍 勉勵未來棟樑



比賽結束後隨即舉行頒獎典禮，賽馬會運算思維教育計劃總監賴錫璋先生 及教育局總課程發展主任 ( 科技教育 ) 林詠宜女士 親臨主禮。



賴錫璋先生 致辭時表示：「計劃推行十年以來，我們一直致力培養學生的解難能力、批判思維與創意思維。相關教材已於 2023 年獲教育局納入常規課程，率先在香港實現課程主流化；其後透過姊妹學校計劃，將相關計劃與教材推廣至內地 50 所小學；今年更進一步與柬埔寨政府合作，把香港運算思維教育的成功經驗延伸至當地。未來我們會持續縮窄數碼鴻溝、推動數字教育，助力年輕一代迎接創科世代所帶來的機遇和挑戰。」



榮獲App Inventor組別冠軍的英皇書院同學會小學第二校「英二小精英」團隊，獲悉奪冠喜訊後滿心驚喜，隊中一名同學更激動落淚。同學們表示，本屆賽事設立多樣化闖關任務，難度頗高，全憑自主解題。團隊成員印象最為深刻的是屏幕圖案挑戰任務，他們表示：「大家試咗好多次都搞唔掂，最後憑住一齊同心協力先至成功突圍，亦都深深體會到團結合作先係攞到好成績嘅關鍵。」



附錄 ：



第 10 屆全港小學生運算思維比賽

獲獎名單



組別： App Inventor





名次

學校名稱

隊伍名稱

冠軍

英皇書院同學會小學第二校

英二小精英

亞軍

油蔴地天主教小學

做運動GO GOAL GO

季軍

救世軍田家炳學校

散步星小隊 (Planet Walk Team)

優異

拔萃小學

Sporty DPS

優異

香港浸信會聯會小學

步步GOAL星



名次

學校名稱

隊伍名稱

冠軍

拔萃小學

DPS Fun Sports

亞軍

嘉諾撒聖瑪利學校

We are healthy guys

季軍

東華三院蔡榮星小學

STEAM Star

優異

浸信會孔憲紹天虹小學

天虹體能隊

優異

佛教志蓮小學

金獎組



Scratch