「AIA港人職場健康調查」：香港打工一族快樂指數平均僅約65分

職位愈低愈不快樂

近八成曾 出 現情緒耗竭

逾三成曾在網上尋求精神健康支援

近七成認同心理治療應納入員工福利

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士表示，「MindAid」的推出有助支援打工一族的心理健康。

約五分之一受訪者，於過去一年曾因心理或精神健康問題而請病假；當中約七成人表示，即使曾因精神健康請病假，亦擔心被標籤，因而不會向身邊人尋求協助。

近半受訪者表示，當出現心理或精神健康問題時，不清楚可如何尋求專業支援。

逾三成受訪者曾於網上搜尋精神健康相關支援或資訊；另有約三成半因認為心理輔導或諮詢費用高昂，而曾延遲或避免接受相關服務。

近七成受訪者認同，應將「心理治療或心理諮詢」納入公司醫療保險或員工福利之中。

即時預約 免費及無限次文字聊天心理健康支援：用戶可自選所需的支援範疇及預約時段，最快可預約90分鐘後的時段，大幅減省等待時間，與心理學家或輔導員進行文字聊天。

免費及無限次文字聊天心理健康支援：用戶可自選所需的支援範疇及預約時段，最快可預約90分鐘後的時段，大幅減省等待時間，與心理學家或輔導員進行文字聊天。 自主情緒日誌 ：隨時記錄每日心情變化，有助辨識情緒觸發點，並可於文字聊天期間與專家分享日誌，以獲取更個人化的建議。

：隨時記錄每日心情變化，有助辨識情緒觸發點，並可於文字聊天期間與專家分享日誌，以獲取更個人化的建議。 專業自我評估 ：內置國際認可的DASS-21情緒自評量表，協助用戶客觀了解自身的壓力、焦慮及抑鬱狀況。

：內置國際認可的DASS-21情緒自評量表，協助用戶客觀了解自身的壓力、焦慮及抑鬱狀況。 身心健康資源：提供涵蓋精神健康及靜觀練習的文章與影片，支援用戶培養職場心理韌性。

早餐習慣與精神狀態： 逾七成半受訪者認同進食早餐有助提升上班時的精神狀態，惟僅六成人於工作日每天進食早餐，近兩成人表示偶爾吃甚至幾乎不吃。

逾七成半受訪者認同進食早餐有助提升上班時的精神狀態，惟僅六成人於工作日每天進食早餐，近兩成人表示偶爾吃甚至幾乎不吃。 午膳社交與「充電」 ：逾四成受訪者通常選擇獨自進食午餐，近四成人認為此舉有助「充電」及調整狀態。

：逾四成受訪者通常選擇獨自進食午餐，近四成人認為此舉有助「充電」及調整狀態。 即時通訊軟件帶來壓力： 近八成受訪者表示下班後仍需處理工作訊息，半數人因「已讀不回」或延遲回覆而感到壓力。

近八成受訪者表示下班後仍需處理工作訊息，半數人因「已讀不回」或延遲回覆而感到壓力。 團隊文化與去留考慮：逾半受訪者曾因感到與團隊文化格格不入而考慮離職，Z世代（18–24歲）中更有兩成曾因此離職。

備註

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香港 - 2026年5月18日 - 友邦香港公布首份「」，結果顯示本港打工一族正面對顯著的身心健康壓力。調查發現，受訪者的整體在職快樂指數平均僅約65分（滿分為100分），當中職位較低受訪者的快樂指數相對較低。調查亦顯示，近八成受訪者於過去一個月曾感到焦慮、過度疲勞或工作動力顯著下降，當中逾一成表示，每月有超過10個工作日出現相關情況。受訪者普遍指出，「工作量大及工時過長」以及「難以平衡工作與生活」是導致疲倦或抑鬱的主因。不少打工一族對專業心理輔導服務存有「收費高昂」及「輪候需時」的顧慮。有見及此，友邦香港與市場領先的數碼醫療健康科技公司WhiteCoat合作，推出為指定AIA團體保險成員而設的創新線上心理健康支援平台「，透過便捷的數碼支援方式，降低求助門檻，鼓勵有需要的用戶更主動及適時尋求合適的心理健康支援。「MindAid」專為合資格AIA團體保險計劃的受保成員及其18歲或以上受保家屬而設，是香港首個提供免費、不限次數文字聊天心理健康支援的平台。用戶可透過AIA+ 手機應用程式，預約與合資格心理學家或輔導員進行文字聊天，在專屬的私人空間抒發心理困擾。「我們留意到，現時不少香港僱員福利仍未全面涵蓋心理健康支援，然而心理健康與身體健康同樣重要，亦是維持員工表現與生產力的重要基礎。打工一族在急速的生活節奏下，往往未能及時察覺自身的情緒需要，『不知找誰』和『不敢開口』亦成為他們尋求協助的主要障礙。友邦香港推出『MindAid』，正希望透過貼近現時溝通習慣的數碼平台，讓打工一族能更自然地抒發情緒，並在有需要時獲得專業支援，令職場心理健康支援觸手可及。」沈女士補充：「AIA企業業務一直致力於提供超越傳統團體保險的服務，為僱主及僱員帶來更多元化的增值服務。我們的全方位僱員福利方案『WorkWell with AIA』，涵蓋身體健康、心理健康、財務健康及社交福祉四大範疇，並結合數碼工具，把健康支援融入日常。我們將持續投資於數碼健康科技，協助打工一族實踐『健康長久好生活』，同時支援僱主建立更具韌性及可持續的人才團隊。」「AIA港人職場健康調查」於2026年2月5日至11日期間進行，透過網上問卷訪問共804名18歲或以上成年人。調查數據已按香港就業人口分佈作加權處理，由獨立市場顧問公司YouGov進行。