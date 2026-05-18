綠算應用新樣本：捷氫科技氫能發電產品將應用於埃及首個數據中心氫能應急電源項目

上海和埃及開羅2026年5月18日 /美通社/ -- 近日，捷氫科技燃料電池發電產品發運，將應用於埃及首個數據中心氫能應急電源項目。該項目服務於埃及用戶活躍量最大的移動運營商，當其數據中心的主供電系統發生電力中斷時，捷氫科技氫能發電產品作為備用電源可實現2小時不間斷供電，保障數據中心可靠運行和數據安全。

為滿足「光伏+氫能」多元化應用需求，捷氫科技聯合合作夥伴快速部署，通過綠電直連模式，向客戶提供高可靠、快交付綠色備用電源綜合解決方案，真正實現綠電供綠算。