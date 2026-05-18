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出版：2026-May-18 12:37
更新：2026-May-18 12:37
PR Newswire

綠算應用新樣本：捷氫科技氫能發電產品將應用於埃及首個數據中心氫能應急電源項目

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上海和埃及開羅2026年5月18日 /美通社/ -- 近日，捷氫科技燃料電池發電產品發運，將應用於埃及首個數據中心氫能應急電源項目。該項目服務於埃及用戶活躍量最大的移動運營商，當其數據中心的主供電系統發生電力中斷時，捷氫科技氫能發電產品作為備用電源可實現2小時不間斷供電，保障數據中心可靠運行和數據安全。

為滿足「光伏+氫能」多元化應用需求，捷氫科技聯合合作夥伴快速部署，通過綠電直連模式，向客戶提供高可靠、快交付綠色備用電源綜合解決方案，真正實現綠電供綠算。

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方案打通了綠電制氫、固態儲氫、儲能發電三條鏈路，配置 PEM電解水制氫裝備、固態儲氫裝備、燃料電池發電系統及電池UPS系統等功能模塊，實現全鏈高效協同、運行安全可靠，且操作簡單、維護方便。其中，燃料電池發電產品綜合供能效率高，集成氫安全柔性隔離，在線故障診斷及多能流調控技術，有效減少極端工況衝擊，全方位保障發電系統穩定可靠運行。

固態儲氫是方案亮點之一。相較於高壓氣態儲氫和低溫液態儲氫，固態儲氫在儲存和運輸過程中更安全，不易洩漏，且降低了爆炸和火災風險，更加符合數據中心對供電安全、環境安全等高標準要求。

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智算時代下，數據中心作為基礎設施的重要性日益凸顯。算力需求指數級爆發推高數據中心用電規模，並對電力連續性和穩定性要求更高。全球 AI基建朝向規模化、高效化、綠色化加速推進，帶動綠色供電方案的需求顯著上升。

埃及首個數據中心氫能應急電源項目是捷氫科技拓展「綠電+綠算」應用場景的新樣本。捷氫科技依托成熟的燃料電池技術已落地多項標桿工程，先後交付我國在建功率最大的2.5MW微電網熱電聯供示範工程、新加坡100kW分佈式發電站等；同時300kW固定式發電站在內蒙古自治區首個制儲加用一體化項目上穩定運行2年，充分驗證了技術成熟度和適用性，為捷氫科技積極拓展綠色算力應用場景奠定了堅實基礎。

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該項目也是捷氫科技出海中東的新樣本。作為非洲第二大經濟體，埃及於 2024年啟動國家氫能源戰略，當前埃及氫能項目數量位居阿拉伯國家首位，同時埃及數字經濟駛入快車道，通信與信息技術產業保持5年以上連續增長。捷氫科技將緊抓區域政策和產業發展雙重機遇，助力中東地區實現清潔能源多元化，賦能當地數字經濟高質量發展。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302774381.html

SOURCE 捷氫科技

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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